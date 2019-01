Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros a rögzítés.","shortLead":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros...","id":"20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714ea966-c03e-4a91-b1ba-f16d4f061480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","timestamp":"2019. január. 15. 21:43","title":"Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","shortLead":"A bértárgyalások ugyanakkor továbbra is eredménytelenek a szakszervezet szerint.","id":"20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d7ad4-7767-46a9-9b85-ba143cb1b6f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Megalakult_a_sztrajkbizottsag_a_gyori_Audinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:15","title":"Megalakult a sztrájkbizottság a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek ki ilyen ügyekben.","shortLead":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek...","id":"20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b0166-27d3-4ed9-8828-31e3565f8417","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:59","title":"Maradandó egészségkárosodás és jogellenes bilincshasználat miatt is fizetett kártérítést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","shortLead":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","id":"20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95c4f0-6aa4-4590-8b29-018e122b7cac","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","timestamp":"2019. január. 16. 12:19","title":"A BKV-t nem zavarja, hogy Habony barátja egymilliárd forinttal tartozik nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még csak fél siker a félretájékoztatás legyőzéséhez. Éppen ezért most 84,4 milliárd forintnyi támogatást is nyújtanak, hogy a technológiai fejlődés miatt egyre nehezebb helyzetben lévő kiadók is tovább tudjanak dolgozni.","shortLead":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még...","id":"20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be64ec-3403-42ca-a775-bb4a9aa109cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. január. 15. 16:03","title":"300 000 000 dollárt költ el a Facebook, hogy támogassa az újságírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös rendezésű világbajnokságon.","shortLead":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös...","id":"20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82b9fff-c735-436f-8a1c-aa4ec2249be2","keywords":null,"link":"/sport/20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","timestamp":"2019. január. 14. 21:22","title":"Elveszítheti leggólerősebb játékosát a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","shortLead":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","id":"20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd2a41-479f-4e18-a9a0-25e567d0f748","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","timestamp":"2019. január. 15. 09:39","title":"Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]