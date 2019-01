Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden negyedik cég elhalasztotta a beruházását, hogy megpróbálja kitermelni a béremelést.","shortLead":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden...","id":"20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abceffe0-6b44-4e87-a498-c0a054e49aaf","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","timestamp":"2019. január. 15. 14:52","title":"Nem halogathatják tovább a béremelést a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy dönt úgy, hogy segíteni szeretne másoknak. A 45 éves Marlin Jenkins megfogadta, hogy internettel látja el Bronxot, a népes New York-i városrészben ugyanis sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy havidíjat fizessenek a szolgáltatásért.","shortLead":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy...","id":"20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ac2983-66e7-4c52-9acf-7e54e0b73896","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","timestamp":"2019. január. 16. 08:03","title":"Egy hajléktalan igaz története: korábban nem volt hol laknia, most ő visz internetet New York elmaradott negyedébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","shortLead":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","id":"20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d345eb-1a8c-4009-a20c-227b194077d1","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","timestamp":"2019. január. 15. 18:31","title":"Súlyosan megsérült egy magyar olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel kapcsolatban mind hardver-, mind szoftvervonalon.","shortLead":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel...","id":"20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5222dd64-3637-4f95-9206-fbab31ba9526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","timestamp":"2019. január. 16. 12:03","title":"Összehajtható windowsos okostelefonok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","shortLead":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","id":"20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fd3d72-44b2-45ac-a881-378d0418190d","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","timestamp":"2019. január. 15. 09:31","title":"Elvonón van, de februárban már koncertezne Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","shortLead":"A család maga kérte fel a volt bírót a védelemre.","id":"20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc71cf49-8399-419c-84e8-c4933224c7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47c935-fdb2-48f9-92b3-7389350f3a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Olyan_ugyved_vedte_a_birosag_elott_a_drogbanda_tagjait_aki_nehany_eve_birokent_bortonre_itelte_oket","timestamp":"2019. január. 15. 19:12","title":"Olyan ügyvéd védte a bíróság előtt a drogbanda tagjait, aki néhány éve bíróként börtönre ítélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három adatbázis. A háttérben az áll, hogy a magyar fél szerint az adatbázisokat kiadó cég túl sokat kér. Egy érintett kutató szerint ezzel veszélybe kerülhet egy sor nemzetközi együttműködésben zajló kutatásban a magyar részvétel. Az illetékes magyar szerv szerint a kutatók próbálják meg megoldani a helyzetet, például kérjék el egymástól pdf-ben a tanulmányokat.","shortLead":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három...","id":"20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de9d6ae-4c72-4799-bc5c-63979ef35c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","timestamp":"2019. január. 14. 17:26","title":"Újabb balegyenes a tudománynak: létfontosságú adatbázisok hozzáférhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős mértékben nőtt a cégalapítási kedv is, mindez nem volt elég ahhoz, hogy megforduljon a magyarországi cégek számának folyamatos, évek óta tartó csökkenése.","shortLead":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős...","id":"20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bee35c-3aa8-44ee-aa72-a848b7657861","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","timestamp":"2019. január. 15. 14:26","title":"Kényszertörlések miatt apad drasztikusan a magyar cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]