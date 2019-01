Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da973a75-8265-4bd6-bf83-c6b7567f93e1","keywords":null,"link":"/sport/20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. január. 14. 17:27","title":"Fontos győzelmet aratott a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94062e4a-369d-4ef2-a8da-910265aee416","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple, nem a Google, de még csak nem is a Microsoft nevéhez fűződik az a videólejátszó alkalmazás, amelyet már hárommilliárdszor letöltöttek. Ráadásul a fejlesztőit még csak az anyagiak sem érdeklik.","shortLead":"Nem az Apple, nem a Google, de még csak nem is a Microsoft nevéhez fűződik az a videólejátszó alkalmazás, amelyet már...","id":"20190114_vlc_harommilliard_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94062e4a-369d-4ef2-a8da-910265aee416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b34cb9-81cd-40ad-8c5e-42165806425b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vlc_harommilliard_letoltes","timestamp":"2019. január. 14. 17:03","title":"Ön is köztük volt? A fél világ letöltötte már ezt az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen szúrta meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi.","shortLead":"Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen szúrta meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi.","id":"20190114_Meghalt_a_korhazban_a_megkeselt_gdanski_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d7cd9a-e2b1-4793-8bf9-0992e191b8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Meghalt_a_korhazban_a_megkeselt_gdanski_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 14. 14:57","title":"Meghalt a kórházban a megkéselt gdanski főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","shortLead":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","id":"20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d465d-322c-4f30-91d9-87ecc76cdec9","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Új dallal rukkolt elő a The Cranberries Dolores O'Riordan halálának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","id":"20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19127ad-d7ea-4321-8e9d-010b1dbc73fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Tele van szeméttel a szelektív kukák környéke Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","id":"20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac7b7f4-862c-46b3-8ad1-7cba91330118","keywords":null,"link":"/sport/20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","timestamp":"2019. január. 15. 18:55","title":"Hosszú kihagyás vár Harry Kane-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]