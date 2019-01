Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","shortLead":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","id":"20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20012-ce3f-4cc0-8b15-33d317a73607","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","timestamp":"2019. január. 16. 06:13","title":"Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f63af7-d37e-4004-9295-3b70483e525d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KRESZ szerint meg kellett volna várnia a hivatalos vontatóautó kiérkezését, még akkor is, ha a fél környék feltorlódott volna.","shortLead":"A KRESZ szerint meg kellett volna várnia a hivatalos vontatóautó kiérkezését, még akkor is, ha a fél környék...","id":"20190115_Figyelmeztette_a_BKV_a_lerobbant_troli_arrebb_vontatasat_elfogado_vezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f63af7-d37e-4004-9295-3b70483e525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19283127-6689-40e1-879b-cd5bcd7ee9a1","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Figyelmeztette_a_BKV_a_lerobbant_troli_arrebb_vontatasat_elfogado_vezetot","timestamp":"2019. január. 15. 11:56","title":"Figyelmeztette a BKV a lerobbant troli arrébb vontatását elfogadó vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd a Ford és egy új furgont a Volkswagen.","shortLead":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd...","id":"20190115_ford_volkswagen_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b32c41-e3be-4ebb-8feb-d32c1143c83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ford_volkswagen_szovetseg","timestamp":"2019. január. 15. 17:38","title":"Összeállt a Volkswagen és a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","shortLead":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","id":"20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc9e22-e2bf-40f9-8aa0-e11b1b71f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","timestamp":"2019. január. 15. 12:30","title":"Zellert találtak több zellermentes termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","shortLead":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","id":"20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7ef0aa-864b-4a1e-8340-a81a1779531c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","timestamp":"2019. január. 16. 11:03","title":"Erről vajon tud az Apple? Mások is lehallgathatók vezeték nélküli fülhallgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfi arcon lőtte volt barátnője édesanyját, akit most engedtek ki a kórházból.","shortLead":"Az osztrák férfi arcon lőtte volt barátnője édesanyját, akit most engedtek ki a kórházból.","id":"20190116_Sebesulten_is_kislanyat_probalta_vedeni_a_kaptalanfai_tragedia_tuleloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882214-2117-4a58-bb5d-ddca4f245bd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Sebesulten_is_kislanyat_probalta_vedeni_a_kaptalanfai_tragedia_tuleloje","timestamp":"2019. január. 16. 06:58","title":"Sebesülten is kislányát próbálta védeni a káptalanfai tragédia túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak, ugyanakkor az egyes viadalokon elért eredményeket, rekordokat csak együttműködés, előzetes engedélyezés esetén ismeri el.","shortLead":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak...","id":"20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b920f96-fd11-439e-9ce7-85aee68a2c76","keywords":null,"link":"/sport/20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","timestamp":"2019. január. 15. 18:42","title":"Nyertek a FINA ellen Hosszú Katinkáék, nagyjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]