[{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BruxInfo vont mérleget a 2010 óta kezdeményezett ügyekről.","shortLead":"A BruxInfo vont mérleget a 2010 óta kezdeményezett ügyekről.","id":"20190121_A_perek_legtobbjet_elbukta_a_kormany_az_Europai_Birosag_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67419c38-f5f5-4512-a6cd-9104fc8a98d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_perek_legtobbjet_elbukta_a_kormany_az_Europai_Birosag_elott","timestamp":"2019. január. 21. 16:15","title":"A perek legtöbbjét elbukta a kormány az Európai Bíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte a megtakarításait.","shortLead":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte...","id":"20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554dbf3-8261-48ed-999f-f63752f122a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. január. 22. 12:17","title":"Lakáskiadással egészíti ki a jövedelmét a leváltott Paks-ügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e4350-14d3-40fe-9ee6-e2c815d87926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kölyökkutya bepiszkított, ezért az ittas gazdája többször megszúrta egy késsel. Az ügyészség ma vádat emelt állatkínzás miatt.","shortLead":"A kölyökkutya bepiszkított, ezért az ittas gazdája többször megszúrta egy késsel. Az ügyészség ma vádat emelt...","id":"20190122_Vadat_emeltek_a_kolyokkutyajat_nyakon_szuro_gazda_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e4350-14d3-40fe-9ee6-e2c815d87926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26bdab-7e85-4379-b13f-3607e53a4c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Vadat_emeltek_a_kolyokkutyajat_nyakon_szuro_gazda_ellen","timestamp":"2019. január. 22. 13:37","title":"Vádat emeltek a gazda ellen, aki nyakon szúrta a bepiszkító kiskutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e331eeb8-8279-4299-ae3d-721344e17f38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt, amikor Oroszország északi részén földhöz csapódott egy Tu–22M típusú szuperszonikus bombázó.","shortLead":"Legalább két ember meghalt, amikor Oroszország északi részén földhöz csapódott egy Tu–22M típusú szuperszonikus bombázó.","id":"20190122_Lezuhant_egy_orosz_szuperszonikus_bombazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e331eeb8-8279-4299-ae3d-721344e17f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbfc0ff-eeb4-4d26-8877-8aafcfb7b686","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lezuhant_egy_orosz_szuperszonikus_bombazo","timestamp":"2019. január. 22. 14:35","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi közlekedési hálózat ingyenes lesz a nagyhercegségben. ","shortLead":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi...","id":"20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb5d292-3525-4399-a269-2fbb8afe267d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","timestamp":"2019. január. 23. 11:28","title":"Megvan az első ország, ahol a teljes közösségi közlekedés ingyenes lesz, egy apró kivétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis milyen sorrendben és milyen irányban húzza be a két, egymást keresztező vonalat. Ön melyikre szavaz?","shortLead":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis...","id":"20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f4c2d7-e13c-4234-bd35-9d6e438c1ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","timestamp":"2019. január. 21. 20:03","title":"A kérdés, ami tízezreket tart lázban a neten: ön hogyan írja le az X-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]