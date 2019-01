Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kínai hatóságok nagyszabású hegycsúcstisztításba kezdenek, ennek keretében hozzák le a testeket.","shortLead":"A kínai hatóságok nagyszabású hegycsúcstisztításba kezdenek, ennek keretében hozzák le a testeket.","id":"20190123_16_szerencsetlenul_jart_hegymaszo_holttestet_hozzak_le_a_Mount_Everestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438c07bc-eeae-4932-a4cd-44e28e22b086","keywords":null,"link":"/elet/20190123_16_szerencsetlenul_jart_hegymaszo_holttestet_hozzak_le_a_Mount_Everestrol","timestamp":"2019. január. 23. 12:43","title":"16 szerencsétlenül járt hegymászó holttestét hozzák le a Mount Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","id":"20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a013082-1ebf-4aa4-b825-90cb39ce0ac0","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","timestamp":"2019. január. 23. 09:07","title":"Kézilabda-vb: visszatért és játszik a válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b67ebdd-c6cc-48df-a516-d43d88a33eff","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A három héttel ezelőtti kínai világpremier után kedden a nyugati világba is elhúzta új csúcskészülékét a Huaweitől egyre inkább függetlenedni kívánó Honor. A View20 párizsi bemutatóján derült fény a vitathatatlan fegyvertényre, ami nem is a lyuk, mint inkább az ár.","shortLead":"A három héttel ezelőtti kínai világpremier után kedden a nyugati világba is elhúzta új csúcskészülékét a Huaweitől...","id":"20190122_honor_view20_v20_magyar_ar_vasarlas_parizsi_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b67ebdd-c6cc-48df-a516-d43d88a33eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54faffc4-10b3-4f43-855d-6fd82ea029dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_honor_view20_v20_magyar_ar_vasarlas_parizsi_bemutato","timestamp":"2019. január. 22. 20:13","title":"Ledobták az árbombát: 20-120 ezerrel olcsóbb a Huawei-nagyágyúknál a Honor új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","shortLead":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","id":"20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72aa9-a33a-4019-b9e2-35c18302c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:19","title":"Lemondott a tiszteletbeli norvég konzul, elege van a magyar kormány politikájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","shortLead":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","id":"20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5fb5c-ddfd-49a9-a12c-e09c94040f88","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 11:04","title":"Átlátszó: Többtucatnyi festményt kölcsönöztek ki a Szépművészeti Múzeumból Orbán új irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","shortLead":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","id":"20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab924798-a90b-402b-bfa7-d723ba29f36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","timestamp":"2019. január. 24. 10:51","title":"Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat, irány a Pötyi Szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mentőcsapatok egyelőre csak lebegő tárgyakat találtak, a radarról a La Manche csatorna fölött eltűnt gép utasainak nincs nyoma.","shortLead":"A mentőcsapatok egyelőre csak lebegő tárgyakat találtak, a radarról a La Manche csatorna fölött eltűnt gép utasainak...","id":"20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_la_manche_csatorna_mentocsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfbf692-e2ff-43af-8f47-f9435de554d5","keywords":null,"link":"/sport/20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_la_manche_csatorna_mentocsapat","timestamp":"2019. január. 22. 18:55","title":"Napkeltétől kutatnak tovább a Premier League-csatár repülője után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]