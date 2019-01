Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A XV. kerületben adott elő a publicista, a helyszínül szolgáló zeneiskola kapujában több DK-szimpatizáns tüntetett, "Az uszítás bűn", "Vesszen a rendszer!" feliratú kartonokat tartva kezükben. A tiltakozók a "Hegedűóra az emeleten, uszítás a földszinten", "Rákospalota nem lesz fasiszta!" bekiabálásokkal fogadták a rendezvényre érkezőket.","shortLead":"A XV. kerületben adott elő a publicista, a helyszínül szolgáló zeneiskola kapujában több DK-szimpatizáns tüntetett, "Az...","id":"20190124_Tuntetok_zavartak_meg_Bayer_Zsolt_eloadasat","timestamp":"2019. január. 24. 08:17","title":"Tüntetők zavarták meg Bayer Zsolt előadását" Ezt a vállalat túlzó követelésnek tartja, a szakszervezet szerint csak azt akarják elérni, hogy a győri fizetések ne legyenek ennyire lemaradva a Volkswagen-csoport más, közép-európai gyárainak béreitől. A sztrájk első óráiban a munkavállalók nem kaptak új ajánlatot az Audi vezetésétől. ","shortLead":"Sztrájkba léptek az Audi Hungária dolgozói, a munkavállalók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni 2019-re. Ezt...","id":"20190124_audi_szakszervezet_egyhetes_sztrajk_gyor","timestamp":"2019. január. 24. 08:23","title":"Audis szakszervezet: A komplett gyárban megállt a munka" ","id":"20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. január. 22. 18:44","title":"Edisonról neveztek el egy teret a XIII. kerületben","shortLead":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér." Az új államfő szerint létre kell hozni egy nemzeti gárdát, amely segíthet a bűnözés elleni harcban.","shortLead":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország...","id":"20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","timestamp":"2019. január. 23. 12:06","title":"Megdőlt a mexikói gyilkosság-csúcs" ","shortLead":"Már ezért a gesztusért is nagyon várjuk a Maffiózók előzményfilmjét: Michael Gandolfini az apja nyomdokaiba lép. ","id":"20190123_James_Gandolfini_fia_alakitja_majd_a_fiatal_Tony_Sopranot","timestamp":"2019. január. 23. 10:25","title":"James Gandolfini fia alakítja majd a fiatal Tony Sopranót" ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Baláékék főnöke","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére."