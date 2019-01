Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","shortLead":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","id":"20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bdd37-11b9-487f-a62d-0881a74a9e8e","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","timestamp":"2019. január. 24. 09:38","title":"Kibukott Szabó Kimmel a színházban mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","shortLead":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","id":"20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2777ae-9f8a-467d-98e9-330e48e6c242","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Kétszáz MTA-dolgozó követeli Palkovicstól, hagyja békén őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás rámutat, hogy a pirula alkalmazása előtt érdemes alaposan mérlegelni a lehetséges előnyöket és kockázatokat.","shortLead":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás...","id":"20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da490b46-40b4-4e7f-8fa4-d6ca12887b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","timestamp":"2019. január. 25. 09:03","title":"Rendszeresen szed aszpirint? Veszélyes hatásra derült most fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","shortLead":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","id":"20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f1dceb-7cb9-458c-8e01-4ba5ce04b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","timestamp":"2019. január. 25. 16:27","title":"Halálos lakástűz volt a XII. kerületben, egy idős nő bennégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérülésről nincs hír.","shortLead":"Sérülésről nincs hír.","id":"20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eba8c5-35a2-4839-922a-7450a3e75d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","timestamp":"2019. január. 25. 10:31","title":"Négyes karambol az M3-ason, Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]