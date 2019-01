Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le a képeket. ","shortLead":"Csütörtökön kalapács alá került volna a diktátornak tulajdonított három festmény is, de végül a rendőrség foglalta le...","id":"20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf1399-ae1d-42f7-a773-006bc48b3fda","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Vajon_kinek_a_nappalijaba_fognak_kerulni_Hitler_idilli_tajkepei_","timestamp":"2019. január. 24. 20:50","title":"Rendőrségi razzia miatt hiúsult meg Hitler idilli tájképeinek az árverése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar hidegháborúban. Az átvert ÁVH vezetője, Péter Gábor személyesen vallatott.","shortLead":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar...","id":"201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14664a-b418-4b92-9fd2-83d8f4adc0a6","keywords":null,"link":"/kultura/201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","timestamp":"2019. január. 26. 16:00","title":"A Rajk-per után nem hitték róluk, hogy Tito emberei, pedig ők tényleg azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de azóta sem tudni hollétéről.","shortLead":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de...","id":"20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7c565-9dcf-4a48-a4b7-fd8ac50794da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","timestamp":"2019. január. 25. 20:03","title":"Két hónapja tűnt el Kínában egy környezetszennyezést dokumentáló fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"-gd-","category":"gazdasag","description":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra Európa térképén legyen - hangoztatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt szombati programbemutatóján.","shortLead":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra...","id":"20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e75f1-b83e-40cd-be47-06f833f3fdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","timestamp":"2019. január. 26. 12:34","title":"Karácsony: Budapest a demokrácia hiánya miatt is fuldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy ideje már a saját hirdetésblokkolóját ajánlja a Chrome böngészőkben, de a jelek szerint nem is szeretnék, ha azon kívül mást használnánk.","shortLead":"A Google egy ideje már a saját hirdetésblokkolóját ajánlja a Chrome böngészőkben, de a jelek szerint nem is szeretnék...","id":"20190125_google_chrome_bongeszo_hirdetesblokkolo_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866bf458-ea0d-4d1f-83c6-d0d6a5fe491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_google_chrome_bongeszo_hirdetesblokkolo_letiltasa","timestamp":"2019. január. 25. 08:33","title":"Ha ezt tényleg meglépi a Google, nagyon sok Chrome-használó fog megharagudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","shortLead":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","id":"20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2552de6-2b2b-48f8-b6ba-a9502400ebb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","timestamp":"2019. január. 26. 15:40","title":"Tovább gazdagodnak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla március 7-én kerül a hazai mozikba.","shortLead":"Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla március 7-én kerül a hazai mozikba.","id":"20190125_Guerilla_elozetes_Karpati_Gyorgy_Mor_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f2337-ca18-4be3-b1bd-09d64a5fc3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Guerilla_elozetes_Karpati_Gyorgy_Mor_film_mozi","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Előzetes jött a 48-49-es szabadságharc alatt játszódó filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]