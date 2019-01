Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sárgamellényesek erúsuakos megmozdulásai ellen tiltkozott a tömeg Párizsban. Akik az előbbiek követeleéseinek egy részével egyet is értenek.



","shortLead":"A sárgamellényesek erúsuakos megmozdulásai ellen tiltkozott a tömeg Párizsban. Akik az előbbiek követeleéseinek...","id":"20190127_Parizs_a_bekeert_es_az_eroszak_ellen_vonultak_a_voroskendosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5491e0-94c3-430e-92a2-2f10e949375e","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Parizs_a_bekeert_es_az_eroszak_ellen_vonultak_a_voroskendosok","timestamp":"2019. január. 27. 20:44","title":"Párizs: a békéért és az erőszak ellen vonultak a vöröskendősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67577a-2d5d-44f3-952e-02a58b70b244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mértékletesség. Vélhetően ennek köszönhető, hogy a 812 Superfast ezen nemesítése bőven emészthetőre, sőt akár szerethetőre sikeredett.","shortLead":"Mértékletesség. Vélhetően ennek köszönhető, hogy a 812 Superfast ezen nemesítése bőven emészthetőre, sőt akár...","id":"20190126_szinte_hihetetlen_de_ime_egy_izleses_ferrari_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa67577a-2d5d-44f3-952e-02a58b70b244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c63950-4e23-459d-9182-1cf5a51c7ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_szinte_hihetetlen_de_ime_egy_izleses_ferrari_tuning","timestamp":"2019. január. 26. 11:21","title":"Szinte hihetetlen, de íme egy ízléses Ferrari tuning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"","category":"cegauto","description":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","shortLead":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","id":"20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0515e-d3e7-4e78-b4dd-8eb2e87e949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 27. 11:25","title":"Leállt az egyik tiszai komp, 40-70 kilométert kell miatta autókázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra lenne szükség. További 2000 orvos nyugdíjas korban van – foglalta össze a bumm.sk","shortLead":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra...","id":"20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6541e3-f07d-481e-a130-ad66329c7bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Több ezer nővérre és orvosra lenne szükség Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felfüggesztette a hódmezővásárhelyi polgármester a legutóbbi a csütörtöki rendkívüli közgyűlés döntését, amely a Fideszes képviselők ellenőrzése alá vonta volna a helyi önkormányzati havilap szerkesztését. Igaz, csak a februári lap jelenhet még meg cenzúra nélkül.","shortLead":"Felfüggesztette a hódmezővásárhelyi polgármester a legutóbbi a csütörtöki rendkívüli közgyűlés döntését, amely...","id":"20190127_MarkiZay_Peter_megtorpedozta_a_Fidesz_cenzurat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab999ac-390a-4c43-908b-5995e1fca8d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_MarkiZay_Peter_megtorpedozta_a_Fidesz_cenzurat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 27. 17:24","title":"Márki-Zay Péter megtorpedózta a Fidesz cenzúrát Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","shortLead":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","id":"20190127_januari_teli_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2750-abee-48f8-b9ff-d89ec9f19b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_januari_teli_idojaras_omsz","timestamp":"2019. január. 27. 08:18","title":"Nem tartogat meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","id":"20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8ece6c-200d-4dd7-ab13-ef3ab2a00e63","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","timestamp":"2019. január. 26. 20:18","title":"Meghalt egy börtönben éhségsztrájkoló örmény politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]