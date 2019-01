Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők vizsgálják, hogy hogyan lehetett alig négy perc alatt átírni a meghekkelt Orbán interjút. ","shortLead":"Szakértők vizsgálják, hogy hogyan lehetett alig négy perc alatt átírni a meghekkelt Orbán interjút. ","id":"20190128_Meghekkelt_Orban_interju_Fejer_Megyei_Hirlap_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612765e2-f5cd-425d-bd54-5c94388673ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Meghekkelt_Orban_interju_Fejer_Megyei_Hirlap_per","timestamp":"2019. január. 28. 20:37","title":"Hány perc alatt lehet meghekkelni egy interjút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","shortLead":"A vádlottak egyike szúrt, a két másik pedig ütötte-verte a sértettet. ","id":"20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864740ec-1776-4ea9-89ac-9aa10eba095d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Vadat_emeltek_a_2017es_majalison_kessel_boxerrel_viperaval_tamado_tarsasag_ellen","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Vádat emeltek a 2017-es majálison késsel, boxerrel, viperával támadó társaság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a979e8e3-28ae-4c3b-ab65-8116185896d4","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Aki azt állítja, hogy 2019-ben a színházak biztonságban vannak, az vagy nem érti a rendszert, vagy nem akarja érteni – mondja Zsedényi Balázs, az Átrium produkciós menedzsere. A tao kivezetése miatt kénytelenek meghúzni a vészharangot, a színház működésének a napjai meg vannak számlálva. Sorozatunkban a magánszínházak kilátásait vesszük sorra a tao utáni világban. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy 2019-ben a színházak biztonságban vannak, az vagy nem érti a rendszert, vagy nem akarja érteni –...","id":"20190128_Maganszinhazak_a_tao_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a979e8e3-28ae-4c3b-ab65-8116185896d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7377eafc-9a08-46c2-be47-586e266a0633","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Maganszinhazak_a_tao_utan","timestamp":"2019. január. 28. 11:06","title":"„Ott tartunk, hogy az Átrium tényleg bezárhat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","shortLead":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","id":"20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979b7267-1c3a-448a-bd36-7eda9d4f8264","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","timestamp":"2019. január. 28. 06:41","title":"A nap fotója: romantikus meglepetés a solymári parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is kicsavarjon.","shortLead":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is...","id":"20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b47bbe-48ef-4463-9b38-06bcf7837fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","timestamp":"2019. január. 28. 11:17","title":"Szélvihar csavarta ki a Trónok harca egy ikonikus fáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","shortLead":"Azt írta diákjainak, hogy \"nem kívánatos következményei\" is lehetnek annak, ha a köztereken nem angolul beszélnek. ","id":"20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7fe34-099b-4f61-b57c-869f3b42f623","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Duke_Egyetem_oktato_hallgato_kinai_angol_Megan_Neely","timestamp":"2019. január. 28. 21:47","title":"Elmozdítottak egy amerikai egyetemi oktatót, mert arra kérte kínai hallgatóit, hogy angolul beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következtt volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","shortLead":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","id":"20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e82b8-5885-4986-93b7-f485532ed9a2","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","timestamp":"2019. január. 28. 19:34","title":"Víz alatti expedíciót indítanak, hogy megtalálják Sala gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]