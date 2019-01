Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b68d99ea-a55f-4ec6-81d4-e97f0a0151f2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A havi átlagbért megkapná, aki főállású szülőnek áll? A miniszterelnök sejtelmes nyilatkozata nyomán végzett kutatásunk szerint akár erre is készülhet a kormány. Az igazság pillanata hamarosan eljön.","shortLead":"A havi átlagbért megkapná, aki főállású szülőnek áll? A miniszterelnök sejtelmes nyilatkozata nyomán végzett kutatásunk...","id":"20190130_Orban_demografiai_csodafegyvere_a_foallasu_anyasag_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b68d99ea-a55f-4ec6-81d4-e97f0a0151f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962a6eb-1fa1-4e51-8b0a-20393b0ba78e","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Orban_demografiai_csodafegyvere_a_foallasu_anyasag_lesz","timestamp":"2019. január. 30. 06:30","title":"Az Orbán-kormány demográfiai csodafegyvere a főállású anyaság lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Háromezer orvos hiányzik az egészségügy optimális működéséhez - számolta a Világgazdaság a KSH adataiból.","shortLead":"Háromezer orvos hiányzik az egészségügy optimális működéséhez - számolta a Világgazdaság a KSH adataiból.","id":"20190129_A_belgyogyaszatokrol_es_a_csecsemoosztalyokrol_hianyzik_a_legtobb_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c567475-6dee-4315-88ca-e81bc531f116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_belgyogyaszatokrol_es_a_csecsemoosztalyokrol_hianyzik_a_legtobb_orvos","timestamp":"2019. január. 29. 07:30","title":"A belgyógyászatokról és a csecsemőosztályokról hiányzik a legtöbb orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő Annamária is erre szavazott a testületben, majd az ő cége adott be ajánlatot, a minimális árért viheti az ingatlant.","shortLead":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő...","id":"20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8487dc-3765-4606-bfb5-6f602bbb1b89","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","timestamp":"2019. január. 29. 08:37","title":"Az eladásra szavazott a helyi Fidesz elnöke, majd cége vételi ajánlatot tett az ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elveszettnek hitt felvétel került elő David Bowie-ról. Az alteregójának, Ziggy Stardustnak a legelső tévés fellépését találták meg szalagon. ","shortLead":"Elveszettnek hitt felvétel került elő David Bowie-ról. Az alteregójának, Ziggy Stardustnak a legelső tévés fellépését...","id":"20190129_Megtalaltak_a_David_Bowierajongok_Szent_Graljat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e86fcc9-77e9-4660-af4b-990855c93c50","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Megtalaltak_a_David_Bowierajongok_Szent_Graljat","timestamp":"2019. január. 29. 11:23","title":"Megtalálták a David Bowie-rajongók Szent Grálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl bárki bevásárolhatná magát a cégbe.","shortLead":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl...","id":"20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7712b296-bf31-4ddb-89cf-b16308165904","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"A siófoki polgármester nekiment a balatoni hajózás államosítási tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra hátralévő idejében gázálarcban kellett ülniük a padokban.","shortLead":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra...","id":"20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db76f87-b4ce-43a6-b412-2c97b7ff0ac5","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","timestamp":"2019. január. 29. 16:39","title":"Gázálarcot a késő nebulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU már többször közölte, hogy nem lehet újratárgyalni a tavaly novemberben elfogadott egyezséget, de a brit miniszterelnök most tett még egy próbát.","shortLead":"Az EU már többször közölte, hogy nem lehet újratárgyalni a tavaly novemberben elfogadott egyezséget, de a brit...","id":"20190129_May_ujranyitna_a_Brexittargyalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa5ed8f-6edd-418b-a29d-3758bc41123d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_May_ujranyitna_a_Brexittargyalast","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"May újranyitná a Brexit-tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]