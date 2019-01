Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","shortLead":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","id":"20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69be2eea-e6be-48b9-8cb1-f12858bf1df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","timestamp":"2019. január. 30. 09:02","title":"Kétszer ütötték el ugyanazt a férfit Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.","shortLead":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook...","id":"20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03918b4-9c59-468b-be65-7a82303d1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 30. 11:03","title":"Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","shortLead":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","id":"20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc02287-5a20-4db5-92bc-30fc07bdbbfc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","timestamp":"2019. január. 30. 11:52","title":"Hattyút üldözött a labrador, beszakadt alatta a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat fel, s ezek az energiák építenek, vagy sajnálatos módon rombolni is tudnak. Cselekvési terv, önmotiváció, szövetségesek is kellenek a megvalósításhoz, és hogy energiánkat jó irányba tereljük. ","shortLead":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat...","id":"20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4988bcca-ac5c-46e2-94df-6e4940b0ac93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","timestamp":"2019. január. 31. 10:00","title":"Ön álomépítő vagy álomromboló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","shortLead":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","id":"20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3863290c-818f-4c5d-9a0b-05b5e0e340d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","timestamp":"2019. január. 30. 19:51","title":"Donald Tusk ismét leszögezte, nem kezdik újra a Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","shortLead":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","id":"20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452b018-1a04-4d89-bd52-9608ccb7dc92","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","timestamp":"2019. január. 31. 08:55","title":"Habony elveszíthette befolyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]