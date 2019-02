Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig. Ebből a hitből élnek a csalók. Az elméjük működésének a megismerésével viszont kicsit könnyebben elkerülhetjük, hogy az áldozatukká váljunk, vagyis hogy felismerjük: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nem az.","shortLead":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig...","id":"20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127987b9-16f5-43ac-a061-25e28cb46e69","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","timestamp":"2019. január. 31. 18:00","title":"Ön felismer egy szélhámost? És felismeri magában a balekot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk...","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamiért úgy gondolták a sofőrök, jó ötlet megállni az autópálya középső sávjában a koccanás után. Nem jól gondolták.","id":"20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f0aab5-dcda-40d1-b025-9305c94c623a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","timestamp":"2019. január. 30. 15:21","title":"Az autópálya közepén álltak le a kocsik a koccanás után, nem sok hiányzott az újabb balesethez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c1f5e-0f99-4529-bdce-cfec4d475b98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","timestamp":"2019. január. 31. 11:04","title":"Eltemették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","shortLead":"A közúti közlekedésben is rengeteg a balesetet, sokfelé komoly torlódást hozott a kellemetlen időjárás.","id":"20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e77df10-b4c0-4789-ad4f-929436e8f09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3521ca-03e0-4841-a709-2024dc15611a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190131_Iteletido_van_Nemetorszagban_lezartak_a_KolnBonn_nemzetkozi_repteret","timestamp":"2019. január. 31. 11:44","title":"Ítéletidő van Németországban, lezárták a Köln–Bonn nemzetközi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon egy kitoloncolásra ítélt örmény bevándorló család.","shortLead":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon...","id":"20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b64ff4-a621-4de3-879c-4ca752b93ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","timestamp":"2019. január. 31. 18:33","title":"96 nap után ért véget a hágai istentisztelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]