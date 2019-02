Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","shortLead":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","id":"20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5940d12e-c283-48dc-9ef3-224b2bab79f7","keywords":null,"link":"/sport/20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","timestamp":"2019. január. 31. 10:51","title":"Leköpte a bírót a Roma sztárja, súlyos büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny. Kérdés, milyen feltételek változtak azóta.","shortLead":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny...","id":"20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabba01-ea92-4e33-9626-41a422f0eef1","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","timestamp":"2019. január. 30. 22:06","title":"Idén is lesz Red Bull Air Race, meg is van, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","shortLead":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","id":"20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e08a37-75f0-452f-ae7a-50d31f10c8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","timestamp":"2019. január. 31. 17:58","title":"Kalapáccsal vert szét egy gyalogos egy zebrán parkoló autót Horvátországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok árusítását. ","shortLead":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok...","id":"20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea0aa9d-997b-4500-b261-4b3ab4387e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","timestamp":"2019. február. 01. 14:57","title":"Kilenc év után újra lehet alkoholt inni az orosz Aeroflot járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","id":"20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f1521-748b-43b6-8e9f-c0be094257e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","timestamp":"2019. február. 01. 17:30","title":"Gázolt az intercity Szegednél, pótlóbuszozás és késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]