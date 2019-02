Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly, év végén 55 milliárd forintnyi kifizetetlen számlájuk volt a kórházaknak.","shortLead":"Tavaly, év végén 55 milliárd forintnyi kifizetetlen számlájuk volt a kórházaknak.","id":"20190131_Harom_nagy_stadion_is_kijonne_a_korhazak_adossagabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72019bc-bcae-4964-9683-8d18f400debc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Harom_nagy_stadion_is_kijonne_a_korhazak_adossagabol","timestamp":"2019. január. 31. 12:14","title":"Három nagy stadion is kijönne a kórházak adósságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","shortLead":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","id":"20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4090711-5e0e-4a36-8501-bed0feb0231c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 21:50","title":"Az LMP társelnöke gyorsan kötött Fundamenta szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi egy észszerű teljesítményű dízelmotoros kombi változatot fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi...","id":"20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784a47f-bbf4-4d0f-9eca-274b8a787f17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","timestamp":"2019. január. 30. 20:00","title":"10 millió körül vehető meg itthon a legnépszerűbb Mercedes – de mit tud ennyiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","shortLead":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","id":"20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc16e7a-91df-48bf-805d-2cd097f995fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","timestamp":"2019. január. 30. 13:20","title":"Hibriddé válik a kőkemény amerikai Jeep terepjáró, ráadásul budapesti segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint az étrendjük miatt.","shortLead":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint...","id":"20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c523fc-e723-4e1b-8e06-5e2c0a712c14","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","timestamp":"2019. január. 31. 21:11","title":"Szívbetegséget okozhat néhány divatos kutyaétrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","shortLead":"Úgy írt Tállai András egy oldalt a nyugdíjutalásról, mintha semmi baj nem lett volna januárban.","id":"20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d8637d-e45a-4343-9d72-5c043993a65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Tallai_Nincs_is_konkret_nap_a_torvenyben_amikor_utalni_kellene_a_nyugdijat","timestamp":"2019. január. 31. 19:23","title":"Tállai: Nincs is konkrét nap a törvényben, amikor utalni kellene a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]