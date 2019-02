Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","shortLead":"A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. ","id":"20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dba735-7169-481a-b5d3-541752b40225","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Tallai_Andras_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:06","title":"Tállai András nem kockáztat, ha a saját pénzéről van szó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","shortLead":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","id":"20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c85b9-4990-4e84-bbf0-c26763b97d16","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 06:14","title":"4 év alatt 816 millió forintot szedetett be az ellenzéki pártoktól az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58b498-e6f1-4fc7-a873-936ae8f07a80","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","timestamp":"2019. január. 30. 17:02","title":"A kormányhoz dörgölőzik a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cdbf47-90b9-4168-8cef-08b7d37cfdde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az ufók érkeztek meg a Mátrába, hanem fényoszlopnak hívják a jelenséget. ","shortLead":"Nem az ufók érkeztek meg a Mátrába, hanem fényoszlopnak hívják a jelenséget. ","id":"20190131_Video_Kulonos_fenycsikok_jelentek_meg_a_Matra_felett_de_van_ra_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cdbf47-90b9-4168-8cef-08b7d37cfdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cff284-260b-41a9-94a0-edd6e417e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Video_Kulonos_fenycsikok_jelentek_meg_a_Matra_felett_de_van_ra_magyarazat","timestamp":"2019. január. 31. 21:47","title":"Videó: Különös fénycsíkok jelentek meg a Mátra felett, de van rá magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","id":"20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01233693-410e-488c-ba32-ac542958b85b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","timestamp":"2019. február. 01. 06:23","title":"Olcsóbb lett a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke is sikeres félévet zárt: eladott egy pécsi lakást, jelentősen, több mint 3 millió forinttal növelte életbiztosítását és csökkentette banki tartozását.","shortLead":"Az MSZP elnöke is sikeres félévet zárt: eladott egy pécsi lakást, jelentősen, több mint 3 millió forinttal növelte...","id":"20190201_toth_bertalan_vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c06b3-20f7-4401-96b4-5f19ca471886","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_toth_bertalan_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:13","title":"Tóth Bertalan 10 ezer euróval megdobta életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A batidai kastélyt üzemeltető cégtől nem vált meg Lázár János, és vett egy XIII. kerületi lakást is.","shortLead":"A batidai kastélyt üzemeltető cégtől nem vált meg Lázár János, és vett egy XIII. kerületi lakást is.","id":"20190201_Lazar_vagyonnyilatkozat_batida_vadaszkastely_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f0ac4-cef4-4476-a912-d4df261d8940","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Lazar_vagyonnyilatkozat_batida_vadaszkastely_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:26","title":"Lázár megtartotta nagytőkés jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]