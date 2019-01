Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte...","id":"20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005ab03-5244-4d67-a16d-740a29b7bbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","timestamp":"2019. január. 30. 14:21","title":"Orosz erőfitogtatás: piacon az új Lada Vesta Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","id":"20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8322e464-8d0a-40b0-b113-bbcd804793a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 30. 08:21","title":"Így ünneplik a győri Audi TT 20. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","shortLead":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","id":"20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdf5049-7690-42a3-9c1d-347e7802f88f","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","timestamp":"2019. január. 31. 15:23","title":"A stadionépítés miatt Gyirmóton lesz két budapesti csapat NB I.-es meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni és a hozzá tartozó gumi, na meg egy kis kézügyesség.","shortLead":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni...","id":"20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf28931-8701-4818-bfee-ca071eeab72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","timestamp":"2019. január. 31. 16:31","title":"A nap videója: így küzd meg a hóval a gigantikus kerekekkel felszerelt Honda Accord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett feleségének Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215cfde-4eba-4c06-9788-0f077baf9337","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Valami nem stimmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]