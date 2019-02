Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány szerint a program sikerét mutatja, hogy a régióban itt adják el a legtöbb ilyen járművet. ","shortLead":"A kormány szerint a program sikerét mutatja, hogy a régióban itt adják el a legtöbb ilyen járművet. ","id":"20190202_Tobb_ezer_elektromos_autora_kertek_mar_allami_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56db5bf2-091e-4db8-882a-df5e1bc85c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Tobb_ezer_elektromos_autora_kertek_mar_allami_tamogatast","timestamp":"2019. február. 02. 11:52","title":"Több ezer elektromos autóra kértek már állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","id":"20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b701f-2e47-4e5d-a933-945d23480ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. február. 01. 16:21","title":"Toplista: ezek a legjobb divatterepjárók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","id":"20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc24f5-cf74-4384-a263-f96777274d2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","timestamp":"2019. február. 03. 08:49","title":"Hatvan éve zuhant le a rock and roll egyik legnagyobb csillagának gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel kapcsolatban, mert szerintük alkotmányellenes lenne az alkalmazásuk – közölte a Jobbik pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel...","id":"20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8ea40-2a29-4ac9-acce-558b26107189","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 14:27","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő fogadja majd Ferenc pápát. Orbán sajtófőnöke később sajtókacsának nevezte a hírt.","shortLead":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő...","id":"20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e289d6de-82e8-4d27-b14f-3d14a0e96cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. február. 01. 17:41","title":"Egy román napilap szerint Orbán fogadja majd Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét rengeteg lopott jelszót és felhasználónevet tartalmazó, úgynevezett “Collection” adatbázis létezésére derült fény. A torrenten terjesztett csomaghoz több mint ezren jutottak hozzá.","shortLead":"Ismét rengeteg lopott jelszót és felhasználónevet tartalmazó, úgynevezett “Collection” adatbázis létezésére derült...","id":"20190202_jelszolopas_collection_2_5_lopott_adat_felhasznalonev_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9b4ba-efec-41ce-a500-885bf23c6dd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_jelszolopas_collection_2_5_lopott_adat_felhasznalonev_hackerek","timestamp":"2019. február. 02. 08:03","title":"Nem állnak le a hackerek, most 2,2 milliárd lopott jelszót tettek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","shortLead":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","id":"20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37597e33-25c4-4ea6-9140-79acd9285da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","timestamp":"2019. február. 02. 16:00","title":"Kevésbé mernek vállalkozásba fogni a magyar képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc6e293-c509-4947-82d7-61766aef3f4f","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt az import alt-right „én nem vagyok homofób, csak segítek meggyógyulni az arra vágyó melegeknek\", nagyrészt kormányzati pénzből finanszírozott retrográd szellemi sáskajárásnak. ","shortLead":"A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt...","id":"20190201_Gyogyithato_melegek__Udv_a_gonosz_csusztatasok_birodalmaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc6e293-c509-4947-82d7-61766aef3f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593a599-fc7d-47b7-a940-024ebac4b497","keywords":null,"link":"/elet/20190201_Gyogyithato_melegek__Udv_a_gonosz_csusztatasok_birodalmaban","timestamp":"2019. február. 01. 13:55","title":"Gyógyítható melegek? – Üdv a gonosz csúsztatások birodalmában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]