Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP viszont ebből nem akar engedni.

Másképp értelmezi az MSZP és Puzsér Róbert, hogy miben állapodtak meg az online szavazás feltételeivel kapcsolatban, ezért akár meg is hiúsulhat a budapesti főpolgármester-jelöltségért folytatott előválasztás második fordulója – írja az Azonnali.

Mint arról beszámoltunk, az előválasztás első fordulóját Karácsony Gergely, a Párbeszéd zuglói polgármestere nagy fölénnyel nyerte meg az MSZP-s Horváth Csabával szemben, a második fordulóban így Karácsony azokkal mérkőzne meg, akik szeretnének közös ellenzéki jelöltként indulni a fideszes Tarlós István ellen.

Bár eddig legalább az biztosnak tűnt, hogy a főpolgármesteri posztra függetlenként bejelentkező Puzsér Róbert elindul majd az előválasztás második fordulójában, az Azonnali úgy tudja, az online szavazás kérdésköre miatt Puzsér lehet, hogy mégsem indul el rajta.

Puzsér még decemberben az előválasztási részvételét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy azon lehessen csak és kizárólag online is szavazni, vagyis hogy ehhez személyes regisztrációra se legyen szükség, a két fél szándéknyilatkozatában azonban végül az szerepelt, hogy "online és személyes szavazásra egyaránt van lehetőség", az online szavazás mikéntjét így nem pontosították. Az MSZP azonban ragaszkodik ahhoz, hogy online csak személyes regisztráció után lehessen szavazni, ezért karácsony után előzetes regisztrációt is tartottak azoknak, akik esetleg külföldön élve akarnának szavazni.

Zaránd Péter, Puzsér kampányfőnöke azonban most azt nyilatkozta a lapnak, hogy

ha nem lehet online regisztrálni az előválasztás második fordulójában az online szavazáshoz, akkor Puzsér Róbert nem fog rajta részt venni.

Zaránd azt is mondta, szerinte megegyeztek az online regisztrációban, így a kérdéssel kapcsolatban nem hajlandók kompromisszumra. Szerinte az online regisztráció biztonságát pártoktól független lebonyolító szervezet tudná garantálni. Azt is elmondta, hogy a szándéknyilatkozat óta nem tárgyaltak, de várhatóan napokon belül felveszik a kapcsolatot. Zaránd az előválasztás első fordulóját úgy kommentálta, hogy nagyon szép szám a 34 ezer szavazó, és bíznak benne, hogy így a második fordulóban teljesül az a feltételük is, hogy legalább 50 ezren mennek el rá, ugyanis csak így fogják érvényesnek tekinteni az eredményt.

Molnár Zsolt, a budapesti szocialisták elnöke az Azonnalinak azonban azt mondta, nyitottak arra, hogy nyissanak meg újabb, pártokhoz nem kötődő szavazóhelyiségeket, és arra is, hogy olyan intézetek bonyolítsák le az előválasztást, amelyeket konszenzussal választanak, de attól nem hajlandóak eltérni, hogy egyszeri személyes találkozóra szükség van a választókkal vagy a regisztrációs időszakban, vagy a szavazáskor, szerinte ugyanis a személyes találkozó nélkül nagy lenne a kockázata annak, hogy kívülről beavatkozzanak a választásba.

Ha nem sikerül megegyezniük, az azt jelentené, hogy Puzsér magától is elindulna Tarlós ellen az őszi főpolgármester-választáson. Molnár erre azt mondta: "Akkor nem tudunk mit csinálni, akkor sok sikert kívánunk neki a magyar közéletben."