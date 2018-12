Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte azóta, de végül úgy tűnik, a dolgozók miatt hátrálnak meg.","shortLead":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte...","id":"20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b7639-cfbc-45b6-881a-fbe1410043e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","timestamp":"2018. december. 19. 12:03","title":"Váratlan fordulat: dobta a Google a Kínának épített cenzúrázott keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kamatot emelt az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer szerdán (Fed), idén immár negyedik, 2015 decembere, a kamatemelési ciklus elindulása óta pedig kilencedik alkalommal. ","shortLead":"Kamatot emelt az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer szerdán (Fed), idén immár negyedik...","id":"20181219_megint_kamatot_emelt_a_fed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6a1b92-582b-47c1-bcb3-a38716bb2b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_megint_kamatot_emelt_a_fed","timestamp":"2018. december. 19. 20:30","title":"Megint kamatot emelt a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes politikai akcióhoz asszisztáltak.","shortLead":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes...","id":"20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b274f30d-0a3a-4f19-92de-3bda1c990947","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","timestamp":"2018. december. 19. 08:40","title":"Óbuda polgármestere: A jegyző törvényesen járt el az MTVA székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok sokkal találékonyabbak tanáraiknál, ha az oktatóappokról van szó, a tizenévesek többsége kipróbált már olyan alkalmazást, amellyel nyelvet, matekot vagy éppen természettudományt tanulhat. ","shortLead":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok...","id":"20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b3e77-785e-4e31-9622-8bea282dec5f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","timestamp":"2018. december. 19. 15:00","title":"Telefon az iskolában: nem csak ellenség, eszköz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","shortLead":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","id":"20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a190717-d227-49a4-b7b2-d5b19e2f6aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","timestamp":"2018. december. 18. 13:37","title":"A II. kerületben kezdik majd el tesztelni az iskolabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","shortLead":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","id":"20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c71a8-5df8-417a-a90c-0d768626a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","timestamp":"2018. december. 19. 13:06","title":"Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel ismét a világsajtó hasábjaira került hazánk.","shortLead":"Ezzel ismét a világsajtó hasábjaira került hazánk.","id":"20181218_Egyedul_a_Trump_es_az_Orbankormany_szavazott_le_egy_menekulteket_segito_ENSZkezdemenyezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f064b1d9-7381-46d2-9046-387480cab433","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_Egyedul_a_Trump_es_az_Orbankormany_szavazott_le_egy_menekulteket_segito_ENSZkezdemenyezest","timestamp":"2018. december. 18. 16:02","title":"Egyedül a Trump- és az Orbán-kormány szavazott a menekülteket segítő ENSZ-kezdeményezés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]