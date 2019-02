Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat felmondta a Kontúr Közhasznú Egyesület bérleti szerződését. A Kontúr a Hős utcai gettó egyik épületében, a 15/A első emeletén bérelt lakást.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat felmondta a Kontúr Közhasznú Egyesület bérleti szerződését. A Kontúr a Hős utcai gettó egyik...","id":"20190204_Kirakjak_a_Hos_utcabol_az_ott_mukodo_civil_szervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9c3e4-aa0d-4952-aa02-224cf7bbe655","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kirakjak_a_Hos_utcabol_az_ott_mukodo_civil_szervezetet","timestamp":"2019. február. 04. 06:00","title":"Kirakják a Hős utcából az ott működő civil szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","shortLead":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","id":"20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed6e2d-8a0b-45b8-bbdb-2b9109ce2a02","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","timestamp":"2019. február. 05. 05:28","title":"Csokival és virággal kereste meg a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","shortLead":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","id":"20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07895b0b-fb7c-45cc-a7ab-24da6c9b5e90","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","timestamp":"2019. február. 04. 11:58","title":"Ingyen készít honlapot a vállalkozóknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","shortLead":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","id":"20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad40e2c-a771-4cda-992b-4b2bc32a1e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","timestamp":"2019. február. 04. 08:48","title":"Ma eldőlhet, lesz-e tescós sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolsonarót még szeptemberben késelték meg egy kampányrendezvényen, emiatt kellett most megműteni. ","shortLead":"Bolsonarót még szeptemberben késelték meg egy kampányrendezvényen, emiatt kellett most megműteni. ","id":"20190204_Az_intenziven_kezelik_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5c092-6f6a-4bd1-b489-a9b1c0a1640b","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Az_intenziven_kezelik_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. február. 04. 21:27","title":"Az intenzíven kezelik az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával csökkenti az ügyfélszolgálatok számát az Agrárkamara, de szerintük mindenkihez eljut a segítség, csak átalakítják a rendszert, és a nagygazdákra koncentrálnak. A kübekházi polgármester szerint csak illúzió a Magyar Falvak program, ha közben mindent leépítenek. ","shortLead":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával...","id":"20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4aea3-5db3-49b3-b2ee-3f451bc10c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","timestamp":"2019. február. 05. 06:53","title":"Kübekházi polgármester: Hiába a Magyar Falvak program, ha mindent leépítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha nem engedik be őket. ","shortLead":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha...","id":"20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65e1ee-3803-4131-a951-241b5ce5c7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","timestamp":"2019. február. 04. 15:53","title":"Képviselők az MTVA-ban: Hadházy megint lepattant Pintérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]