Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai Mercedes-Benz Stadion előtt. Az 53. Super Bowlra érkezőket tehát a magyar madár fogadja majd.","shortLead":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai...","id":"20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e398c9e1-2c97-450b-a3da-56ee418ee2e7","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 03. 09:30","title":"Magyar sólyom fogadja Amerika legnagyobb sporteseményén a nézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a2738-fe79-4f47-9d2c-35aa6f39a89a","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 03. 09:25","title":"Sok emlékezetes fotó készült az amerikai hidegről, de ez mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","shortLead":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","id":"20190203_theresa_may_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825466b1-47ac-44e7-81e3-63b0296f5892","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_theresa_may_brexit","timestamp":"2019. február. 03. 08:20","title":"Theresa May: március végén meglesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit a tévedéséről – ezeknek a folyamatoknak a hátterét fejtegetik a szociálpszichológusok.","shortLead":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit...","id":"201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de32817-fd72-4182-a326-93b19d9ec60d","keywords":null,"link":"/elet/201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","timestamp":"2019. február. 03. 12:30","title":"Ezért nem hat az észérv: a párthoz tartozás fontosabb, mint az igazság keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb6ccf8-af4a-4d0f-9c22-a08716325111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél hidegebb az éjszaka a Hold távoli oldalán: a Csang'o-4 kínai űrszonda adatai szerint mínusz 190 Celsius-fokra csökken éjjel a hőmérséklet a Hold Földről nem látható oldalán. Ez az első alkalom, hogy kutatók elsőkézből származó adatokat kaptak a Hold éjjeli felszíni hőmérsékletéről.","shortLead":"Az eddig véltnél hidegebb az éjszaka a Hold távoli oldalán: a Csang'o-4 kínai űrszonda adatai szerint mínusz 190...","id":"20190204_hany_fok_van_a_hold_tavoli_oldalan_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb6ccf8-af4a-4d0f-9c22-a08716325111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0d503-0464-4417-b04d-3ec53d17f1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hany_fok_van_a_hold_tavoli_oldalan_homerseklet","timestamp":"2019. február. 04. 07:02","title":"A hely, ahol a -80 Celsius-fok már kánikulának számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump fenn akarja tartani az amerikai katonai jelenlétet Irakban, hogy Washington szemmel tudja tartani Iránt. Erről a CBS amerikai televízió Face the Nation (Szemben a nemzettel) című, szokásos vasárnapi vitaműsorának adott interjújában beszélt az amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump fenn akarja tartani az amerikai katonai jelenlétet Irakban, hogy Washington szemmel tudja tartani Iránt...","id":"20190203_Trump_fenn_akarja_tartani_az_iraki_katonai_jelenletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a422a-03a5-4f61-bad3-f74ff922be15","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Trump_fenn_akarja_tartani_az_iraki_katonai_jelenletet","timestamp":"2019. február. 03. 20:55","title":"Trump fenn akarja tartani az iraki katonai jelenlétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata, a fedélzeten füstöt észleltek.","shortLead":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata...","id":"20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357df56-1f17-44ef-8c06-0b1d01b56495","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","timestamp":"2019. február. 03. 21:51","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Aeroflot gép - füst volt a kabinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]