Betörtek egy irodába és elaludtak, mert azt hitték, ott laknak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16268437-c780-412b-baa4-5eef3cda2035","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint.","shortLead":"Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint.","id":"20190205_A_napfenyes_Miamiban_nyitott_konzuli_kepviseletet_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16268437-c780-412b-baa4-5eef3cda2035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0531aa-a2a8-447a-8fd3-a07db11788c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_A_napfenyes_Miamiban_nyitott_konzuli_kepviseletet_Magyarorszag","timestamp":"2019. február. 05. 17:07","title":"A napfényes Miamiban nyitott konzuli képviseletet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott az Instagramon és a Pinteresten is. Az Instagram vezetője most változást jelentett be.","shortLead":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott...","id":"20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7396b-a752-4079-b9d1-527742efd21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 17:33","title":"Öngyilkos lett egy brit tinédzser, most szigorítást ígér az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f4aefd-56b8-441e-a668-a4962c83251f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak egy nagyobb akkumulátor volna, úgy néz ki az Energizer új okostelefonja, amely csupán egyike lesz a cég több tucat újdonságának.","shortLead":"Mintha csak egy nagyobb akkumulátor volna, úgy néz ki az Energizer új okostelefonja, amely csupán egyike lesz a cég...","id":"20190204_energizer_telefonok_mwc_2019_osszehajthato_telefon_popup_kamera_oriasi_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f4aefd-56b8-441e-a668-a4962c83251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f46e7d-31e9-4981-b359-24f36241bb49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_energizer_telefonok_mwc_2019_osszehajthato_telefon_popup_kamera_oriasi_akkumulator","timestamp":"2019. február. 04. 12:03","title":"Nem elírás: 18 000 mAh-es aksival ad ki okostelefont az Energizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak. A munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.\r

","shortLead":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak.","id":"20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd2c1c0-5af1-48fa-9fc4-62f9ee10847a","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 13:58","title":"Nem nőtt a munkavállalók fizetése, és van, aki kevesebbet visz haza a cafeteria átalakítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","shortLead":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","id":"20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03dd1d-9f6a-4894-a392-3a24741e6dc6","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","timestamp":"2019. február. 06. 09:18","title":"Egy rasszista megjegyzés, és Liam Neeson bukott ember lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","shortLead":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","id":"20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a52b0-1bf7-4659-ba66-1c8e16335c23","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","timestamp":"2019. február. 05. 14:27","title":"Ha száz év a dohányzási korhatár, vajon leszoknak az emberek a cigarettáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8733fb75-0d23-4d3a-bfa6-51aadbd02bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kemény lecke a jövőre ","shortLead":"Kemény lecke a jövőre ","id":"20190204_motoros_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8733fb75-0d23-4d3a-bfa6-51aadbd02bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff347-d0bf-425b-9a6e-42b7b98c610a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_motoros_video","timestamp":"2019. február. 05. 04:06","title":"Tanuló motorost az első szabálytalansága majdnem elintézte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]