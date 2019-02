Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad a német gyártó bestseller modellje.","shortLead":"Felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad a német gyártó bestseller modellje.","id":"20190206_lelepleztek_itt_az_uj_volkswagen_passat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc83f1-546a-4339-9180-1a0403a309fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_lelepleztek_itt_az_uj_volkswagen_passat","timestamp":"2019. február. 06. 09:21","title":"Leleplezték, itt az új Volkswagen Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai téli olimpiánál történt. Hogy ezt elérjék, egy igen radikális eszközhöz nyúlnak.","shortLead":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai...","id":"20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dd4e4-2880-4bcb-8939-cfe0b24c93c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","timestamp":"2019. február. 05. 13:33","title":"200 millió civil eszköz ellen indít hackertámadást Japán, állítják, jó okuk van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala rajzolódik ki.","shortLead":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala...","id":"20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66774b8-192a-4822-acdd-e831dfd1345c","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","timestamp":"2019. február. 04. 13:51","title":"Lehet, hogy Salát látja a mentőexpedíció vezetője a tengerben talált gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","shortLead":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","id":"20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c5c92-58ae-458d-a2b0-b7a938b07623","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","timestamp":"2019. február. 05. 15:23","title":"Nem kedvezett a piaci helyzet, megszűnik a magyar tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","shortLead":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","id":"20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ba84a-3b70-4235-bf55-d551489def41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","timestamp":"2019. február. 05. 07:05","title":"Csődeljárást kért maga ellen a Germania német légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","shortLead":"Az átlagos négyzetméterárak Budapesten a múlt év harmadik negyedévére elérték a 540 ezer forintot. ","id":"20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb21b84-69e1-42d1-99ad-070b1e69eb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kiszamoltak_hany_evig_kell_dolgozni_egy_50_negyzetmeteres_budapesti_lakashoz","timestamp":"2019. február. 06. 08:22","title":"Kiszámolták, hány évig kell dolgozni egy 50 négyzetméteres budapesti lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették. Egyre több külföldi származású svéd érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri. ","shortLead":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették...","id":"20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba8f8d-b596-42c7-a4b4-e27cd5d86d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","timestamp":"2019. február. 04. 19:37","title":"Levideózták, amint egy terhes fekete nőt rángatnak le a metróról Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]