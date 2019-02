Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","shortLead":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","id":"20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e78fdf-8a10-4e84-b912-0de4d35e6fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","timestamp":"2019. február. 07. 07:51","title":"Új csodafegyvere van a kormány külgazdaságának: a partnerirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan értelmezett egy ideje. Egy magyar elemzés azt mutatja meg, hogy az újra induló fegyverkezési verseny és az atomhatalmak szaporodása hogyan növeli a fenyegetettséget.","shortLead":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan...","id":"20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b1bb2-0889-428e-abf4-638441a7cb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Közelebb a végítélethez: újra eljöhet az atomfegyverekkel fenyegetés kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora kiállítás, ami Európában először látható.","shortLead":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora...","id":"20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cbef-ade2-4884-a254-12ece6aac4fd","keywords":null,"link":"/elet/20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","timestamp":"2019. február. 05. 16:56","title":"A Pandora bolygó még sosem volt ilyen közel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","shortLead":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","id":"20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d2014-8c48-4c36-a66e-e06fb0907b97","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","timestamp":"2019. február. 06. 10:36","title":"Szexuális zaklatással vádolják az egyik Nobel-békedíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda szeizmométere, ami a kutatók szerint biztosítani fogja, hogy a marsi talajon elhelyezett mérőműszer a lehető legpontosabb adatokkal szolgáljon.","shortLead":"A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda...","id":"20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29d8ec6-c1f1-4e6a-8c5e-bde42c18c3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_mars_insight_urszonda_vedopajzs","timestamp":"2019. február. 06. 18:03","title":"Nagy a szél a Marson, \"sapkát\" kellett húznia az Insight űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti számából megtudhatja azt is, hogy már többségben vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok.","shortLead":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti...","id":"20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f9d61-f3a9-4c45-b6cc-efc3e8bc5f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 06. 13:25","title":"Medián: Félmillió támogatót veszített el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Siemens és az Alstom vasúti üzletágai egyesültek volna, de az Európai Bizottság szerint ez kiiktatta volna a versenyt a piacról.","shortLead":"A Siemens és az Alstom vasúti üzletágai egyesültek volna, de az Európai Bizottság szerint ez kiiktatta volna a versenyt...","id":"20190206_Megvetozta_az_Europai_Bizottsag_a_SiemensAlstom_egyesulest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3be2637-4656-4c8f-bbe4-1d49722af85b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Megvetozta_az_Europai_Bizottsag_a_SiemensAlstom_egyesulest","timestamp":"2019. február. 06. 12:15","title":"Megvétózta az Európai Bizottság a Siemens–Alstom-egyesülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]