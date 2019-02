Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","id":"20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fa7091-aeab-4f0d-9c6d-433357b94e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","timestamp":"2019. február. 06. 13:07","title":"Miért ugrál a kenguru? Egy ősi fosszília írja át az eddigi álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen vannak tisztában a következményekkel. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen...","id":"20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efe189f-b913-487c-8e4e-9771678efdb4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","timestamp":"2019. február. 06. 09:05","title":"Kezességet vállal? Érdemes tudnia, ez mi mindennel járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","shortLead":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","id":"20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8295605-485f-477e-94be-280650a47a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","timestamp":"2019. február. 06. 08:30","title":"Többet ér a gyerek otthon ápolása, mint a beteg szülőé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó színvonaláról, de Varga István messze nincs egyedül a véleményével. A hvg.hu-nak fideszesek beszéltek arról, hogy miért \"különösen égő\" még számukra is a kormánypárti média. ","shortLead":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó...","id":"20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f2389-32e6-4752-a276-2d9149ce1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","timestamp":"2019. február. 06. 10:47","title":"Más fideszesek is azt gondolják a kormánysajtóról, mint a szókimondásba belebukott Varga István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy az Auchanban.","shortLead":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy...","id":"20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76367181-f953-4ff6-8a8a-6d38c560b0bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","timestamp":"2019. február. 07. 05:45","title":"Élen járnak a diszkontok a részmunkaidős foglalkoztatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac59ee79-f8a6-43cb-84e8-4a61cea3bf84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A takarítás egyik leginkább gyűlölt részét, mondhatnánk, a legpiszkosabb munkát végzi el az alábbi robot.","shortLead":"A takarítás egyik leginkább gyűlölt részét, mondhatnánk, a legpiszkosabb munkát végzi el az alábbi robot.","id":"20190206_giddel_toilet_cleaning_wc_tisztito_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac59ee79-f8a6-43cb-84e8-4a61cea3bf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbb2235-4dc4-455d-9d3c-05316da3747d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_giddel_toilet_cleaning_wc_tisztito_robot","timestamp":"2019. február. 06. 15:03","title":"Ez a robot tényleg minden család álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","shortLead":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","id":"20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadee3b-1844-4d2d-b638-1514cb66b856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 07. 11:37","title":"Adócsökkentés, állami beruházások – erről beszél Orbán az évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","shortLead":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","id":"20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8983073-c31e-4bde-bd37-d4485633f816","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","timestamp":"2019. február. 06. 11:45","title":"Puszta kézzel végzett egy férfi egy pumával, ami rátámadt a vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]