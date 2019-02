Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korrupciós ügyben január végén 13 embert ítéltek el. A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért fellebbezést.","shortLead":"A korrupciós ügyben január végén 13 embert ítéltek el. A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért...","id":"20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c81e4-a9f5-491c-a956-33f37039acc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","timestamp":"2019. február. 07. 12:36","title":"Súlyosabb büntetést kér az ügyész a tábornokperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","id":"20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e15a50a-a95d-4174-8470-8eb1ca5bb63a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 08. 12:52","title":"Kigyulladt a Flamengo akadémiája, tíz fiatal focista halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy az Auchanban.","shortLead":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy...","id":"20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76367181-f953-4ff6-8a8a-6d38c560b0bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","timestamp":"2019. február. 07. 05:45","title":"Élen járnak a diszkontok a részmunkaidős foglalkoztatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak a zaklatások, a nyilvános megszégyenítések, a diszkriminatív intézkedések, illetve egyéb jogsértések – ezt az a vizsgálat állapította meg, amelyet az után indítottak, hogy tavaly a szervezet két tagja is öngyilkosságot hajtott végre. A magyar iroda igazgatója is nyilatkozott a magyarországi viszonyokról. ","shortLead":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak...","id":"20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00beab2b-0210-4de6-a8b7-fb31ed4e19dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","timestamp":"2019. február. 07. 14:02","title":"A súlyos vádak után őszinte szembenézés az Amnesty-nél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 84 milliárd forintra becslik az állami támogatást, amelyet a Bethlen Gábor Alap megítélt 2018-ban.","shortLead":"Összesen 84 milliárd forintra becslik az állami támogatást, amelyet a Bethlen Gábor Alap megítélt 2018-ban.","id":"20190208_Egyhazaknak_iskolaknak_es_focira_adott_penzt_a_kormany_a_hataron_tulra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6324ce-ab89-4790-b806-674923cdb4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egyhazaknak_iskolaknak_es_focira_adott_penzt_a_kormany_a_hataron_tulra","timestamp":"2019. február. 08. 12:24","title":"Egyházaknak, iskoláknak és focira adott pénzt a kormány a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","shortLead":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","id":"20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa66c7-e6ed-41f1-84f9-a4ac40e24989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","timestamp":"2019. február. 08. 08:03","title":"Kapcsolja be már most a Chrome böngésző új funkcióját, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre több kép. Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek.","shortLead":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat...","id":"20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50144f67-f495-4b71-9af6-e1a38c0bd9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","timestamp":"2019. február. 08. 15:43","title":"Összesen 13 képet ajándékozott a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]