Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele a vérzéses lázzal járó betegségbe, 271-en viszont felgyógyultak.","shortLead":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele...","id":"20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b8892-3e9e-4d79-aabf-3c11c75bf877","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","timestamp":"2019. február. 09. 11:16","title":"Ismét durvul a kongói ebola-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"","category":"itthon","description":"Csongrád megyében virágzott a kannabisz.","shortLead":"Csongrád megyében virágzott a kannabisz.","id":"20190208_Negy_fuultetvenyt_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9d8e2c-b961-4eeb-95d0-48e0d40766c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Negy_fuultetvenyt_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 07:32","title":"Négy fűültetvényt számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét módba váltja a böngészőt, ha a rendszer is sötét módban fut.","shortLead":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét...","id":"20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe77c94-0f96-4076-b23a-6aedf4303477","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","timestamp":"2019. február. 09. 08:03","title":"Ez a Chrome böngésző új funkciója, amit sokan imádni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","shortLead":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","id":"20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dbd9c1-8876-4549-b2f3-92d0d38b1fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","timestamp":"2019. február. 08. 19:24","title":"Lázasan keresik a Red Bull Air Race új helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","shortLead":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","id":"20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60d26e5-0c92-4c5e-945a-62855d508067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","timestamp":"2019. február. 08. 14:46","title":"Kegyetlen hangja lett a legújabb Ford Mustang Shelby GT500-nak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.","shortLead":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai...","id":"20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ef6b7-7bd8-4091-8d64-2111fd1f3b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","timestamp":"2019. február. 09. 13:49","title":"Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","shortLead":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","id":"20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9719b3-1761-4a7a-b735-73edc7e588f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","timestamp":"2019. február. 07. 21:35","title":"Nyíltan beszélt két volt apáca az elszenvedett szexuális bántalmazásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]