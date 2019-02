Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki komoly fájdalmat érez azután, hogy negatív tapasztalatokat szerzett az interneten, annak jelezzük: nincs egyedül. A Microsoft nemrég tette közzé a szokásos éves Civility, Safety and Interactions Online nevű felmérésének eredményét, ami azt mutatja, meglehetősen sokan tapasztalnak hasonló érzéseket.","shortLead":"Ha valaki komoly fájdalmat érez azután, hogy negatív tapasztalatokat szerzett az interneten, annak jelezzük: nincs...","id":"20190210_microsoft_internetezes_negativ_tapasztalat_zaklatas_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e82d4b-f556-4d05-9faa-a1739eed21ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_microsoft_internetezes_negativ_tapasztalat_zaklatas_bantalmazas","timestamp":"2019. február. 10. 15:03","title":"20-ból 1 ember azt mondja: „elviselhetetlen” fájdalmat is okoztak már neki a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést elősegítő politikát követelve a Liga és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) koalíciós kormányától.","shortLead":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést...","id":"20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bdb8d-df66-4587-a0e2-cd4f51e3a2b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","timestamp":"2019. február. 09. 15:06","title":"A garantált alapjövedelem ellen is tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet találta.","shortLead":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet...","id":"20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67037a85-5655-497b-9fb2-c23ae5deff41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","timestamp":"2019. február. 08. 17:53","title":"Éhező gyerekekre és hajléktalanokra költ az elnökök séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.","shortLead":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések...","id":"20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5456852-03b9-4ccf-9ccc-767378fcb5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 09. 09:39","title":"Újabb álorvos bukott le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést, hiszen Donald Trump pártja, a republikánusok állnak a washingtoni szervezet mögött. Az amerikai külügyminiszter szóba is hozhatja Budapesten a fontosabb állításokat. A Fülkében mi már kitárgyaltuk.","shortLead":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést...","id":"20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca13acc-5ced-4885-9b7d-92b62154a341","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 09. 12:30","title":"Fülke: Ilyen az, amikor a republikánus intézet pontozza le Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"1-1 lett az örökrangadó a Megyeri úton – az UTE a 93. percben egyenlített.\r

\r

","shortLead":"1-1 lett az örökrangadó a Megyeri úton – az UTE a 93. percben egyenlített.\r

\r

","id":"20190209_Dontetlen_az_UjpestFradin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2987d9f-ba53-4358-a1d0-5afa06811dc4","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Dontetlen_az_UjpestFradin","timestamp":"2019. február. 09. 22:07","title":"Döntetlen az Újpest-Fradin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 19 éves fiatal egy ritka genetikai betegség miatt jobb alkar nélkül jött világra.","shortLead":"A 19 éves fiatal egy ritka genetikai betegség miatt jobb alkar nélkül jött világra.","id":"20190208_legobol_epitett_maganak_mukodo_robotkart_egy_spanyol_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefea9a-11e9-4ce0-9d40-6c92b95a3312","keywords":null,"link":"/elet/20190208_legobol_epitett_maganak_mukodo_robotkart_egy_spanyol_fiu","timestamp":"2019. február. 08. 18:13","title":"Legóból épített magának működő robotkart egy spanyol fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]