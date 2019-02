Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött a bíróság. Lesznek azonban részletek, ahol meg kell ismételni az elsőfokú eljárást.","shortLead":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött...","id":"20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b078fcd-376c-4fb3-9bb6-11e9f238cb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","timestamp":"2019. február. 08. 14:12","title":"Döntött a bíróság: a paksi szerződés részleteinek nagyjából 90 százalékát nyilvánosságra hozhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32fdfd7-9401-4785-83f4-85807af96bf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb Crvena Zvezda vízilabdázóira támadtak horvát férfiak a közép-dalmáciai Split városában, a játékosok könnyebb sérüléseket szenvedtek - írta a Jutarnji List című horvát napilap vasárnap. A történteket a horvát kormány is elítélte.","shortLead":"A szerb Crvena Zvezda vízilabdázóira támadtak horvát férfiak a közép-dalmáciai Split városában, a játékosok könnyebb...","id":"20190210_Vasrudakkal_vertek_szerb_polosokat_horvat_huliganok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32fdfd7-9401-4785-83f4-85807af96bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1657d252-25a6-4339-a7ba-b295f634d34b","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Vasrudakkal_vertek_szerb_polosokat_horvat_huliganok","timestamp":"2019. február. 10. 10:21","title":"Vasrudakkal vertek szerb pólósokat horvát huligánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből adódott többletköltségük milliárdos, nem szeretnék egyedül vállalni. ","shortLead":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből...","id":"20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7506d0-3ec8-41f8-913d-3a1481d36805","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Gyógyszerdrágulást hozhat egy új uniós szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig egész egyszerűen zseniális.","shortLead":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig...","id":"20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7960cd39-2cb3-4ad7-8290-f5578998375a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","timestamp":"2019. február. 09. 06:41","title":"A nap fotója: egy magyar megállni tilos tábla, ami nemzetközi fotópályázaton tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi a riasztóan magas banki költségekre hivatkozva a Jobbik.\r

","shortLead":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi...","id":"20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5446-d7c9-4a9d-9e49-235aa60037cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","timestamp":"2019. február. 09. 14:50","title":"Nekiment a \"fosztogató\" bankoknak a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5d9988-97f5-494a-acff-34173b7066b9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Visszafogottan indított a miniszterelnök az első évértékelőjén, de az utána egyre jobban belejött: az egyszerű viccek mellett bölcs mondásokkal és az ellenfél ekézésével - amely hol kormányon, hol ellenzékben, hol Brüsszelben, hol maga Soros György volt - szórakoztatta közönségét. Gyűjtés az elmúlt 20 évből.","shortLead":"Visszafogottan indított a miniszterelnök az első évértékelőjén, de az utána egyre jobban belejött: az egyszerű viccek...","id":"20190210_Osszegyujtottuk_Orban_legjobb_evertekelos_poenjait_20_evre_visszamenoleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5d9988-97f5-494a-acff-34173b7066b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5458074-7298-4355-9cd2-8c852362b241","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Osszegyujtottuk_Orban_legjobb_evertekelos_poenjait_20_evre_visszamenoleg","timestamp":"2019. február. 10. 08:30","title":"Móka és kacagás Orbán évértékelőin - összegyűjtöttük 20 év poénjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra dobnák, valószínűleg kereslet is lenne rá.","shortLead":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra...","id":"20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6f05b-f108-423e-92c8-a0cf751d8205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","timestamp":"2019. február. 08. 14:33","title":"Megépítették minden kutyatartó kötelező kellékét: itt a kutyasimogató gép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]