[{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar alvilág egyik egykori feje vélhetően valamilyen alku részeként utazhatott Amerikába a nemzetközi elfogatóparancs ellenére.\r

\r

","shortLead":"A magyar alvilág egyik egykori feje vélhetően valamilyen alku részeként utazhatott Amerikába a nemzetközi...","id":"20190211_Portikot_az_FBIt_is_segithette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f6fc8e-7fc1-418c-9ad7-cdd23e4bc80a","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Portikot_az_FBIt_is_segithette","timestamp":"2019. február. 11. 07:25","title":"Portikot az FBI-t is segíthette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős károkat szenvedett.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős...","id":"20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df069348-a6f5-4995-916b-3b4b5c321956","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","timestamp":"2019. február. 10. 13:03","title":"Fotók: elszabadult egy repülő, csúnyán összeütközött egy másikkal Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Február 25-e és március 17-e között tűzheti ki az EP-választás idejét az államfő a jogszabályok értelmében. A szavazást az Európai Tanács döntésének értelmében május 23. és 26. között kell megtartani, de a pontos dátumot a tagállamok maguk dönthetik el. Mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választást tartani, a voksolás egyetlen lehetséges időpontja május 26-a.","shortLead":" Február 25-e és március 17-e között tűzheti ki az EP-választás idejét az államfő a jogszabályok értelmében...","id":"20190209_Hamarosan_ki_kell_irni_Magyarorszagon_az_EPvalasztas_idopontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342febad-909f-4d10-b4d5-bfab7685dcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Hamarosan_ki_kell_irni_Magyarorszagon_az_EPvalasztas_idopontjat","timestamp":"2019. február. 09. 10:18","title":"Hamarosan ki kell írni Magyarországon az EP-választás időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","shortLead":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","id":"20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c5e6-5f0a-4a14-b688-dd21863d56b4","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","timestamp":"2019. február. 09. 21:55","title":"Story Gála: Ónodi Eszter lett az év színművésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8b4a5c-ea93-4bd7-927f-51dc0ee8c3c2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25. között, amikor a régi mesterektől a XIX. századi piktúrán és vegyes műtárgyakon át az ékszerekig kerültek a legkülönbözőbb tételek kalapács alá. Újdonság volt a műkereskedelemben az egyik első híres festőnő – Artemisia Gentileschi – Lukréciát ábrázoló vászna, amely eddig magángyűjteményekben rejtőzött, és a barokk művészasszony 2016-os római tárlatáig nem is került nyilvánosság elé. ","shortLead":"Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25...","id":"20190209_Millios_holgyek_Habsburg_diadem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c8b4a5c-ea93-4bd7-927f-51dc0ee8c3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e2d75-089c-4be2-b28f-cbc9bcbbc7f3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190209_Millios_holgyek_Habsburg_diadem","timestamp":"2019. február. 09. 10:59","title":"Milliós hölgyek, Habsburg diadém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.","shortLead":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések...","id":"20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5456852-03b9-4ccf-9ccc-767378fcb5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 09. 09:39","title":"Újabb álorvos bukott le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","shortLead":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","id":"20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd9263-790e-4acf-b868-246891c60517","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","timestamp":"2019. február. 10. 08:47","title":"A Lánchidat már lezárták, délután az ellenzék tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]