Az e heti HVG részletes cikkben szemlézi Craig Under amerikai újságíró könyvét, amely az orosz és amerikai elnök maffiás kapcsolatait igyekszik feltárni. Az 59 necces név között felbukkan több magyar érdekeltségű is.

Trump háza, Putyin háza címmel írt könyvet a New York Times volt újságírója, Craig Under a Trump és Putyin közötti lehetséges szálakról, és a névsorban felbukkan sok olyan tétel is, akik a közelmúltben Magyarországon is tevékenykedtek, akár itt is laktak. Az e heti HVG részletesen ismerteti a könyvet.

A kötet utánajárt annak, ingatlanfejlesztői időszakában Trump hogy üzletelhetett az orosz maffiával, amely az új orosz elit pénzeit mosta tisztára Amerikában. Ehhez a körhöz kapcsolódott Szemjon Mogiljevics, Szeva bácsi is, aki 1991 és 99 között Budapesten élt, sokáig volt az FBI tíz leginkább keresett személyének listáján.

De Putyin múltjával is foglalkozik a könyv, mely szerint az orosz maffiát az orosz elnök a regnálása elején még erős oligarchák külföldi megfigyelésére használta. Így került a most Moszkvában élő Mogiljeviccsel is kapcsolatba. Mogiljevics körének tagja volt Dietmar Clodo is, aki 2016-ban azt nyilatkozta, felvette, ahogy Mogiljevics 10 millió márkát küldött általa Orbán Viktornak 1994-ben a Fidesz kampányára, és ez a felvétel Unger szerint eljuthatott az orosz titkosszolgálatokhoz. (Clodo vádjait 2017-ben a Miniszterelnökség képtelenségnek nevezte és visszautasította őket.) Hogy még hova érhettek el az orosz maffia pénzei, azt elolvashatja a HVG e heti számában.