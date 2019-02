Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az első lépés ahhoz, hogy megvédjük Európát a külső és a belső ellenségeitől, az az, hogy felismerjük a jelen fenyegetés nagyságát. A második lépés pedig az, hogy felébresszük és mozgósítsuk az alvó Európa-párti többséget: védjék meg az európai értékeket. Európát féltő publicisztikát közölt Soros György.","shortLead":"Az első lépés ahhoz, hogy megvédjük Európát a külső és a belső ellenségeitől, az az, hogy felismerjük a jelen...","id":"20190212_Soros_Ha_Europa_nem_ebred_fel_ugy_jar_mint_a_Szovjetunio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93c6350-fb13-4563-a7fc-66dac7380d00","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Soros_Ha_Europa_nem_ebred_fel_ugy_jar_mint_a_Szovjetunio","timestamp":"2019. február. 12. 05:30","title":"Soros: Ha Európa nem ébred fel, úgy jár, mint a Szovjetunió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden kérdésre van válasz, de amit tudunk, azt mind megosztjuk olvasóinkkal.","shortLead":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden...","id":"20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb89db7-05a2-46b9-a2d5-241bc31791ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","timestamp":"2019. február. 13. 06:41","title":"Sok a nyitott kérdés a 2,5 milliós autóvásárlási támogatás kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja a Válasz. Személyi döntések születtek, a Mészáros-kör hatalomátvételét ez is alátámaszthatja.","shortLead":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja...","id":"20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a45da-8fad-498c-89bd-b1ee7b6838cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. február. 13. 09:31","title":"Négy nappal Vajna halála után átvette a TV2-t Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","shortLead":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cfc7c-69a5-4699-ad80-51a2575cbea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","timestamp":"2019. február. 12. 08:06","title":"Eltűnt 13 éves lányt keresnek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 19-es kilométernél.","shortLead":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 19-es kilométernél.","id":"20190212_kamion_auto_baleset_m0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26246dd0-7e68-4187-b0ba-70db843b5c5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_kamion_auto_baleset_m0","timestamp":"2019. február. 12. 17:45","title":"Kamionba rohant egy autó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. 