[{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","shortLead":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","id":"20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ebce79-5dcc-4b5e-b4f7-127e7e468568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","timestamp":"2019. február. 13. 14:10","title":"Soha nem tettünk még félre nyugdíjra annyit, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra egy egyezség nélküli Brexit, hogy már a brit gyárak bezárását tervezik.","shortLead":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra...","id":"20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89404b-fc2b-4bfa-b2c5-92d963f61ede","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","timestamp":"2019. február. 13. 15:23","title":"Bezárhatja a Ford a brit gyárait, ha nem lesz egyezség a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef43d58b-f109-4a19-b47c-7b2a209dec06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus még decemberben tiltakozott a túlóratörvény elfogadásakor a parlamentben.","shortLead":"Az ellenzéki politikus még decemberben tiltakozott a túlóratörvény elfogadásakor a parlamentben.","id":"20190212_Kover_egyedul_eldontotte_egyhavi_fizetest_von_meg_a_tiltakozo_ellenzeki_kepviseloktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef43d58b-f109-4a19-b47c-7b2a209dec06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5e156-fd83-45ae-8995-5f203adbe6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kover_egyedul_eldontotte_egyhavi_fizetest_von_meg_a_tiltakozo_ellenzeki_kepviseloktol","timestamp":"2019. február. 12. 07:50","title":"Kövér egyedül eldöntötte: egyhavi fizetést von meg a tiltakozó ellenzéki képviselőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének halála miatt lefolytatott vizsgálatról.","shortLead":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének...","id":"20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfd1a3-9c7e-41fa-9dbb-f556d3b60300","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","timestamp":"2019. február. 13. 19:35","title":"Az Emmi beperelné Bangóné Borbély Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense súlyos állapotba került.","shortLead":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense...","id":"20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e8e591-e583-4c37-9d6b-72d8236eedff","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","timestamp":"2019. február. 13. 14:20","title":"Nem tud elég jól angolul, eltiltottak a gyógyítástól egy magyar orvost Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész kosármeccset lejátszani. A nagy napról fotók is készültek.","shortLead":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész...","id":"20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521a69-caf2-4386-b00e-e9dbb7d2dac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","timestamp":"2019. február. 12. 10:33","title":"Közelebbről is megmutatjuk a cipőt, amelyhez hasonlót csak Marty McFly lábán láttunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek EP-képviselő két helyről is megpróbálta kikérni az aktát, de mindenhol zárt ajtókba ütközött. ","shortLead":"Jávor Benedek EP-képviselő két helyről is megpróbálta kikérni az aktát, de mindenhol zárt ajtókba ütközött. ","id":"20190212_Palkovics_miniszteriuma_nem_hozza_nyilvanossagra_az_Eliosugyrol_keszult_OLAFjelentest_mert_szerintuk_nem_kozerdeku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e385d0-2e5e-4cfd-b9f6-b3e4d98aa796","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Palkovics_miniszteriuma_nem_hozza_nyilvanossagra_az_Eliosugyrol_keszult_OLAFjelentest_mert_szerintuk_nem_kozerdeku","timestamp":"2019. február. 12. 10:32","title":"Palkovics minisztériuma nem hozza nyilvánosságra az Elios-ügyről készült OLAF-jelentést, mert szerintük nem közérdekű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]