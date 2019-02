Súlyos gond a magyar diákok nyelvtudásának hiánya, ezt Orbán Viktor azzal látta be, hogy az évértékelőjében meghirdette, hogy a közoktatásban tanulók kétszer két hétig külföldre mehetnek majd nyelvet tanulni. Az e heti HVG arról közöl körképet, hogy miért lenne szükség inkább az iskolai nyelvoktatásba visszaforgatni a külföldi, a szakértők szerint nem túl hasznos hetekre költött pénzt. A 2020-tól a felvételihez kötelező középfokú nyelvvizsga ugyanis óriási lemorzsolódást okozna, hiszen már most is számos, főleg vidéki iskolában alig éri el a 40-50 százalékot a nyelvvizsgával jelentkezők aránya. Csak a topegyetemekre jelentkezőnek van általában nyelvvizsgája. Ez pedig azzal járhat majd, hogy a rosszabb helyzetű, szegényebb gyerekek esnek majd el a felvételi lehetőségétől is, de az iskolák is rosszul járnának.

