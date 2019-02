Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyben még további három vádlottal szemben emelt vádat az ügyészség. ","shortLead":"Az ügyben még további három vádlottal szemben emelt vádat az ügyészség. ","id":"20190215_Akar_15_ev_bortont_is_kaphat_a_csalo_kozjegyzo_es_testvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f65c93-04c6-40ae-8119-f49c7cb60ae8","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Akar_15_ev_bortont_is_kaphat_a_csalo_kozjegyzo_es_testvere","timestamp":"2019. február. 15. 11:28","title":"Akár 15 év börtönt is kaphat a csaló közjegyző és testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val gyorsabb az eddigi rekordernél. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val...","id":"20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb2312-10a8-492d-9d20-b85bae9b8115","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","timestamp":"2019. február. 15. 08:21","title":"Itt a világ leggyorsabb divatterepjárója, egy hegyomlásnyi Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250697e9-8464-4576-8060-e5eee47a96aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ittlétekor ezt mondta, Benkő Tibor honvédelmi miniszter az RTL híradójának viszont azt, valóban szó volt erről, de még nincs megállapodás.","shortLead":"Noha Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ittlétekor ezt mondta, Benkő Tibor honvédelmi miniszter az RTL híradójának...","id":"20190214_A","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250697e9-8464-4576-8060-e5eee47a96aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdae520d-f61a-484b-9b89-78b43085d212","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A","timestamp":"2019. február. 14. 20:46","title":"A honvédelmi miniszter szerint nem biztos, hogy Amerikától vásárolunk rakétavédelmi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","shortLead":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","id":"20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f69b0b-67f9-4476-9923-e363efe5233b","keywords":null,"link":"/velemeny/20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","timestamp":"2019. február. 15. 15:15","title":"Bauer: Hogyan mennek vissza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis az volt, hogy éket verjen Budapest, valamint Moszkva és Peking köze, de Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közölte vele, nem fogadja el a Magyarország szövetségeit érő bírálatot – véli Liu Ming-li a kínai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének európai tanulmányokkal foglalkozó osztályának igazgató-helyettese. Szerinte magyar nemzeti érdek, hogy a Huawei fejlessze a magyarországi 5G-s hálózatot.","shortLead":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis...","id":"20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa87eae-f1b6-483b-b49b-efdf9b8f75a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","timestamp":"2019. február. 14. 14:52","title":"Pompeo kudarcot vallott Budapesten egy kínai elemző szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt arra a hírre reagált, miszerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a kampányelszámolásaik kapcsán. ","shortLead":"A párt arra a hírre reagált, miszerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás...","id":"20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65ffac-6b53-47aa-8e2b-81d3bf85b11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","timestamp":"2019. február. 16. 11:05","title":"Videóval válaszolt a Párbeszéd az ÁSZ-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]