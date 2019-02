Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d074ecde-7fba-486d-9172-365f1a4eb790","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb gázrobbanás történt Oroszországban, ezúttal a Moszkvától 4200 kilométerre keletre fekvő Krasznojarszkban döntött részben romba a detonáció egy többlakásos társasházat. A romok alatt ketten lelték halálukat. A felelőtlenség okozta robbanásokban többen halnak meg az országban, mint a terrortámadásokban.","shortLead":"Újabb gázrobbanás történt Oroszországban, ezúttal a Moszkvától 4200 kilométerre keletre fekvő Krasznojarszkban döntött...","id":"20190215_Mar_jarvanyszeruek_az_oroszorszagi_gazrobbanasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d074ecde-7fba-486d-9172-365f1a4eb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd45e08-0641-4e67-be5a-c0bc92601765","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Mar_jarvanyszeruek_az_oroszorszagi_gazrobbanasok","timestamp":"2019. február. 15. 09:46","title":"Már járványszerűek az oroszországi gázrobbanások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom konfliktusából átszivárgott volna valami.","shortLead":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom...","id":"20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dbb334-cf0e-4262-8089-e14f764ee4de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","timestamp":"2019. február. 15. 11:33","title":"Letarolják a kínai mobilok Európát, a Huawei már az Apple-t fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","shortLead":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","id":"20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1c12f-62f5-4927-bccb-f19cc383ebeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","timestamp":"2019. február. 15. 16:01","title":"Lebegő kamaraterme is lesz az Orbán Viktor által kitúrt Nemzeti Táncszínháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink jóval nagyobb arányban tervezik, hogy szavazni fognak, mint amennyi a korábbi részvételi arány volt.","shortLead":"Olvasóink jóval nagyobb arányban tervezik, hogy szavazni fognak, mint amennyi a korábbi részvételi arány volt.","id":"20190215_ep_valasztas_kerdoiv_februar_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7818a02-5a05-4026-bf71-e2d20e64dae3","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_ep_valasztas_kerdoiv_februar_ertekeles","timestamp":"2019. február. 15. 11:56","title":"Így gondolkodunk az EP-választásról 100 nappal a voksolás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő felel majd a további fejlesztésekért is.","shortLead":"Ő felel majd a további fejlesztésekért is.","id":"20190215_Magyar_nagyvallalkozo_kezebe_kerul_a_hazai_McDonalds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070017f7-3d5c-49ac-8bfe-51e343fb69b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Magyar_nagyvallalkozo_kezebe_kerul_a_hazai_McDonalds","timestamp":"2019. február. 15. 14:59","title":"A Market Zrt. vezérének kezébe kerül a hazai McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 24-én éjjel tartják – ezúttal ceremóniamester nélkül – az Oscar-gálát. A magyar közvetítésnek viszont lesz házigazdája. És újraindul a Dallas is.

","shortLead":"Február 24-én éjjel tartják – ezúttal ceremóniamester nélkül – az Oscar-gálát. A magyar közvetítésnek viszont lesz...","id":"20190215_Magyarorszag_jobban_teljesit_nalunk_bezzeg_lesz_musorvezetoje_az_Oscargalanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96496a9-8d7b-4877-a6b4-6cc759e25186","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Magyarorszag_jobban_teljesit_nalunk_bezzeg_lesz_musorvezetoje_az_Oscargalanak","timestamp":"2019. február. 15. 11:45","title":"Magyarország jobban teljesít: nálunk bezzeg lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]