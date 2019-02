Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen belesimuló, mégis impozáns létesítmény 2019 nyarára el is készülhet. Mutatunk egy videót, hadd irigykedjünk egy kicsit.","shortLead":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen...","id":"20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305321d3-5606-4cf9-b257-07137fd47f4f","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:44","title":"Ez jól állna a Dunának is: fürdőt építenek a Moldvára Prágában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","id":"20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886abeec-0574-493e-a427-20af38383226","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 14. 14:09","title":"Megtizedelheti a felsőoktatásba felvételizőket a kötelező nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2fe9a-bc78-40c3-89f2-efa5af3175d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Forma–1, gyerekek, én annak születtem. Leszarom, ha meghalok, akkor meghalok.\" Komoly visszhangot váltott ki anno a forgalommal szemben autózó srác videója. ","shortLead":"„Forma–1, gyerekek, én annak születtem. Leszarom, ha meghalok, akkor meghalok.\" Komoly visszhangot váltott ki anno...","id":"20190214_szombathely_amokfuto_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2fe9a-bc78-40c3-89f2-efa5af3175d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3d92a7-f49a-458d-8d8e-4cb51e3b0da3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_szombathely_amokfuto_autos_video","timestamp":"2019. február. 14. 10:29","title":"Most jön a vádemelés Ny. Bálint ügyében, aki életveszélyesen közlekedett és ki is posztolta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190215_Eltunt_anya_es_fia_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65971d3-10ad-43ac-bcbb-fc9d40999dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Eltunt_anya_es_fia_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 15. 09:40","title":"Eltűnt anya és fia, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","shortLead":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","id":"20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51a740f-7276-4d4b-ab1a-845d64c94a8a","keywords":null,"link":"/sport/20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","timestamp":"2019. február. 14. 12:28","title":"Akár mind a négy sérült fogát elveszítheti a lekönyökölt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Melyik a legideálisabb időpont a testmozgásra? A válasz részben attól függ, mit szeretnénk elérni vele. Az alábbi egyszerű, kutatásokon alapuló útmutató segítséget nyújthat a döntésben.","shortLead":"Melyik a legideálisabb időpont a testmozgásra? A válasz részben attól függ, mit szeretnénk elérni vele. Az alábbi...","id":"20190214_Mikor_sportoljunk__munka_elott_vagy_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09960f3d-94bf-4d25-a78d-50a34fa9e21e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190214_Mikor_sportoljunk__munka_elott_vagy_utan","timestamp":"2019. február. 14. 13:15","title":"Mikor sportoljunk - munka előtt vagy után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin-napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

\r

","shortLead":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc...","id":"20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5013204f-df15-4e17-b85f-14e9d72b9dad","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","timestamp":"2019. február. 14. 13:14","title":"Hiánycikk a szerelemcukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]