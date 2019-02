Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Hegedűs D. Gézája vagy Bálint Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagyszámú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lánglelkűek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3dc14a-f3f6-4369-ab25-127097a85b10","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2019. február. 15. 20:00","title":"Vecsei H. Miklós: Szívesen lennék élesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai külügyminiszter, miközben Donald Trump is sorsdöntő napokat él Washingtonban. Mi lesz ennek a vége? És minek drukkoljunk? Erről beszélgettünk Nagy Gáborral.","shortLead":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai...","id":"20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf46cf4-a999-4d4c-92c7-a89e45fbe290","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","timestamp":"2019. február. 16. 12:30","title":"Fülke: Mit szerethet Orbán Trumpban? És mind belerokkanunk a kapcsolatukba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek nézése közben segít új nyelveket elsajátítani.","shortLead":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek...","id":"20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7ed23-1407-4cbc-8a98-3a69460477cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Nyelvet tanul(na)? Telepítse a Chrome-hoz ezt a bővítményt, sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","shortLead":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","id":"20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13870d-2e55-42de-8bf3-9db21f6243c2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"\"Mosolyogj vissza rám!\" - antirasszista videót közölt a Parno Graszt énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Laura Codruţa-Kövesit az EU testülete a Magyarországot tagjai között nem tudó Európai Ügyészség élére választaná, de éppen akkora hívták be gyanúsítottként, mikor az európai parlamenti meghallgatása lenne.","shortLead":"Laura Codruţa-Kövesit az EU testülete a Magyarországot tagjai között nem tudó Európai Ügyészség élére választaná, de...","id":"20190214_Korrupcioval_gyanitjak_a_volt_korrupcioellenes_fougyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf4042-1b9b-47d8-bc2d-9382655455a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Korrupcioval_gyanitjak_a_volt_korrupcioellenes_fougyeszt","timestamp":"2019. február. 14. 13:57","title":"Korrupcióval gyanúsítják a volt korrupcióellenes főügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]