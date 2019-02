Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","shortLead":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","id":"20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65668980-2cdb-4404-a7f7-82f7498560b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","timestamp":"2019. február. 15. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc teherautói miatt panaszkodnak az épülő M8-as körüli falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","shortLead":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","id":"20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b2baf-b13f-433f-bf97-560aac07c0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2019. február. 16. 16:48","title":"Cáfolja a Párbeszéd a párt elleni retorzióról író Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók közelebb kerültek annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként védi a szívet egy jó éjszakai alvás.","shortLead":"Amerikai kutatók közelebb kerültek annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként védi a szívet egy jó éjszakai alvás.","id":"20190215_jo_alvas_minoseg_elonyei_erelmeszesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9503b02-308c-4f6c-9f28-c0d01e51239c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_jo_alvas_minoseg_elonyei_erelmeszesedes","timestamp":"2019. február. 15. 18:03","title":"Már ma este belevághat: felfedték a jó éjszakai alvás egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás résztvevői.



","shortLead":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás...","id":"20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399968e5-eab5-4b59-8f28-2d7f285e0b6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. február. 15. 16:09","title":"Pintér Béla Petőfit is szavalt a Bukta-tárlaton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b9224-03fe-47f2-a3a1-8f01fb8f0422","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 16. 11:12","title":"Az MSZP listavezetője nem megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott...","id":"20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483e43b6-2480-48ac-8f90-92133eb37aa5","keywords":null,"link":"/elet/20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"21 Savage kritizálta Trump politikáját, néhány nappal később letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet Szíriában elfogott, több mint nyolcszáz külföldi harcosát \"fogadják vissza\", és állítsák bíróság elé.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit...","id":"20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad25e58d-e3d3-416a-b510-e837da7871c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","timestamp":"2019. február. 17. 08:10","title":"Terroristák szélnek eresztésével zsarolja Európát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]