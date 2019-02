Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai szövetségesei \"fogadják vissza\" és állítsák bíróság elé az Iszlám Állam nevű terrorszervezet Szíriában elfogott több mint nyolcszáz külföldi harcosát.","shortLead":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai...","id":"20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26eac5-4b84-4fe7-aa65-669b1fe94566","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. február. 17. 18:43","title":"Berlin nem kívánja teljesíteni Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","id":"201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2067c771-75e5-416e-9581-d0ef1f0c362e","keywords":null,"link":"/vilag/201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","timestamp":"2019. február. 16. 08:30","title":"A humorban és az üzletben sem ismer tréfát, legújabb poénja, hogy ukrán elnök akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az Instagramot rendszeresen használó újságírók száma négy év alatt, ezt állapította meg a legfrissebb Trendlabor Médiaindex felmérés. Mostanra a sajtó munkatársainak közel fele megtalálható a legnépszerűbb fotómegosztón. A Facebook-felhasználók arányának növekedése is folytatódott, mostanra gyakorlatilag szinte mindannyian naponta felkeresik az oldalt. Csökkent viszont a blogok népszerűsége, és már csak az újságírók harmada olvas napi rendszerességgel ilyen típusú tartalmakat.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az Instagramot rendszeresen használó újságírók száma négy év alatt, ezt állapította meg...","id":"20190217_magyar_ujsagirok_informacioforras_flow_pr_trendlabor_mediaindex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644c9c7-a48f-4194-b673-9406fb143cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_magyar_ujsagirok_informacioforras_flow_pr_trendlabor_mediaindex","timestamp":"2019. február. 17. 10:03","title":"Hol terem a nem-féknyúz? Már máshonnan tájékozódnak a magyar újságírók, mint 4 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki vasárnap Pakisztánba érkezett, majd Indiába és Kínába utazik tovább. Az út malajziai és indonéziai állomásait törölték.","shortLead":"Ázsiában igyekszik mélyíteni országa gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, aki...","id":"20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321672db-01ea-435c-aefc-1461aaecf9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Azsiaban_epiti_kapcsolatait_a_szaudi_tronorokos","timestamp":"2019. február. 17. 18:55","title":"Ázsiában építi kapcsolatait a szaúdi trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","shortLead":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","id":"20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cff9ca-1e45-4792-a2ce-20acb066bf84","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","timestamp":"2019. február. 16. 20:40","title":"Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és azonnali hatállyal törölte járatait - jelentette be a cég szombat este a honlapján, részben a Brexit körüli bizonytalanságot okolva a kényszerű döntésért.","shortLead":"Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a British Midland Regional, vagyis Flybmi néven ismert brit légitársaság, és...","id":"20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b861a138-bb93-4e5e-82cc-d96fc407307a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffe3d7-e471-4123-9c4e-073b6a6a54b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190217_Sajnaljuk_a_Brexit_lett_a_brit_legitarsasag_veszte","timestamp":"2019. február. 17. 09:05","title":"\"Sajnáljuk\"- a Brexit lett a brit légitársaság veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]