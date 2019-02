Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai szövetségesei \"fogadják vissza\" és állítsák bíróság elé az Iszlám Állam nevű terrorszervezet Szíriában elfogott több mint nyolcszáz külföldi harcosát.","shortLead":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai...","id":"20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26eac5-4b84-4fe7-aa65-669b1fe94566","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. február. 17. 18:43","title":"Berlin nem kívánja teljesíteni Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt a Csang'o-4 kínai űrszonda, elsőként az űrkutatás történetében.","shortLead":"Hivatalos földrajzi elnevezést kapott a Hold Földről nem látható oldalán az a hely, ahol január 3-án leszállt...","id":"20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984115b1-568e-4fa1-9052-63fe81e29e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_csango_4_kinai_urszonda_hold_sotet_oldala_statio_tianhe_tejut_bazis","timestamp":"2019. február. 16. 12:03","title":"Kína elnevezett egy, a Földről sosem látható helyet az űrben, ha már ő ért oda először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók szerint a fluoridos készítmények túlzott használata nem kis problémához vezethet. A túlzott fogkrémhasználat a kisebbeknél fokozottan előfordulhat.","shortLead":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók...","id":"20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f609d043-baca-47d3-b489-f6e3242765c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","timestamp":"2019. február. 18. 09:03","title":"Ön mennyi fogkrémet nyom a fogkeféjére? És a gyerekének? Baj, ha túl sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez képest, amikor az amerikai űrhajós 2015 és 2016 márciusa között majdnem egy évet dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson – jelentették be kutatók.","shortLead":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása...","id":"20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bd061-20d4-4237-994f-616932357db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","timestamp":"2019. február. 18. 07:03","title":"Érdekes eredményeket hozott a NASA páratlan ikerkutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","shortLead":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","id":"20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf9363-8d6a-4be8-b061-134ab74ba9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","timestamp":"2019. február. 16. 18:25","title":"Mit gondol, kap-e pénzt Németh Szilárd a receptjeiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b","c_author":"","category":"itthon","description":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans Timmermanst, az Európai Bizottság Budapesten tárgyaló alelnökét, az európai szocialisták listavezetőjét. Azt nehéz lenne leírni, ami ezután történt:

\r

","shortLead":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans...","id":"20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9963db4-ff7d-4085-b4bd-706afdb268b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","timestamp":"2019. február. 16. 11:24","title":"Timmermans beleszaladt a Vadhajtásokba:\"No, no, no! From the people say, not government media!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","id":"20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe02cf9-8a3f-4bdf-8c91-2437c6aba410","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2019. február. 17. 11:29","title":"Megint egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","shortLead":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","id":"20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c64519f-301a-4ea2-a8d3-7ca9cda3e8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","timestamp":"2019. február. 18. 09:12","title":"Meglepően hosszú kampányszünetet tart az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]