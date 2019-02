Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","shortLead":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","id":"20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a749781f-a13c-4c57-8628-95f5eef08aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","timestamp":"2019. február. 19. 10:28","title":"Buszmegállóban várakozókra lövöldözött, 12 év fegyházra ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. Közben a közvélemény először elfordulni látszik a szombatokon tartott megmozdulásoktól.","shortLead":"Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. Közben a közvélemény...","id":"20190217_Harom_honapos_a_francia_kormany_ellen_tiltakozo_sargamellenyes_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1286c2d3-41f7-4eb6-8bf2-dee4ecebeb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Harom_honapos_a_francia_kormany_ellen_tiltakozo_sargamellenyes_mozgalom","timestamp":"2019. február. 17. 21:45","title":"Három hónapos a francia kormány ellen tiltakozó sárgamellényes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról, az ellenzékről és az Európai Bizottság szocialista alelnökéről is.","shortLead":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról...","id":"20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a5cf0-ea63-4927-b779-3fcae9e27d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. február. 18. 11:04","title":"Pusztulás, betegség, pornográfia, primitívség – Semjén Zsolt elbeszélgetett Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c809565-abca-4f91-9b5f-50dcb2096d85","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Gyilkossag_tortent_Zugloban_egy_autoban_talaltak_meg_az_aldozatot","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Gyilkosság Zuglóban, egy autóban találták meg az áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással együtt sem feltétlen olcsók. ","shortLead":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással...","id":"20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e2a8f3-5463-4011-8dad-c88cf427c601","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","timestamp":"2019. február. 18. 17:23","title":"Közel 60 féle, messze nem csak tipikus nagycsaládos autó van, amire kormány pénzt adna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","shortLead":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","id":"20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa01e78-8ba3-4b21-bef6-a3e1d0b74eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. február. 18. 14:03","title":"Nem akármivel “újít” a Fortnite, természeti katasztrófákat kell túlélniük a játékosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","shortLead":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","id":"20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b2d4-27c4-4e37-a5fe-ef7fc93f3165","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","timestamp":"2019. február. 18. 15:42","title":"Közleményt adott ki Petruska, miután kizárták A Dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]