[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt, hogy a svédek bekérették a magyar nagykövetet a miniszterelnök-helyettes kijelentése miatt.","shortLead":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt...","id":"20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046999e9-1a8d-4e9b-8360-2240c6307070","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. február. 20. 11:54","title":"Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért a kínai gyártó mást is kihúzott a kalapból.","shortLead":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért...","id":"20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb2c8d7-37df-4b87-9c94-9059773cf1a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. február. 21. 10:03","title":"Olcsóbb változata is van a Xiaomi új csúcstelefonjának, ráadásul a Qualcomm vadonatúj lapkakészlete került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden magyarországi autópálya eléri az országhatárt. A határidő lejárt, és még mindig van olyan beruházás, amelyik el sem kezdődött. Az azonban már látszik, hogy kik járhatnak jól a Modern Városok Program útépítéseinél. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden...","id":"20190220_Modern_Varosok_utepitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3032052-2895-4559-b2be-6c7cf5097138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Modern_Varosok_utepitesek","timestamp":"2019. február. 20. 06:30","title":"Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","shortLead":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","id":"20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe457208-f426-4b22-a540-800f4c9e1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","timestamp":"2019. február. 20. 06:18","title":"Hazudtak a fideszes médiumok Nagy Blanka iskolai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő lakosság számára az az okosablak, melyet kínai kutatók fejlesztenek. A nagyméretű, átlátszó ablakokhoz alkalmazható technológia megváltoztatja a fény intenzitását, miközben hatásosan szűri a szmogban lévő finomszemcsés anyagot. ","shortLead":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő...","id":"20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd21234-5ddc-46c2-b321-6d17502c8b4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","timestamp":"2019. február. 20. 08:03","title":"Itt a csodaablak: ilyet kellene tenni minden lakásba, meghálálna magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","shortLead":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","id":"20190219_lopott_range_rover_kelbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f803407d-e7ce-4c82-a0bd-f9c1cabcf19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_lopott_range_rover_kelbia","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Hogy örült volna valaki ennek a Range Rovernek, csakhogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","shortLead":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","id":"20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6ded3-cd96-460f-a4d6-8187d30b34fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 20. 07:25","title":"Gyanúsított lett az egymással pofozkodó taxis és buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","shortLead":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","id":"20190219_Furmintos_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e831b7-929f-49ff-9c3f-91da812156ab","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Furmintos_hetvege","timestamp":"2019. február. 19. 18:28","title":"Furmintos hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]