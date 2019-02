Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elviszi a Bibliát és a holokauszt emlékét is a Holdra.","shortLead":"Elviszi a Bibliát és a holokauszt emlékét is a Holdra.","id":"20190222_Elstartolt_az_elso_izraeli_holdraszallo_szonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e332b5f-644d-487b-a682-70e255bd5408","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Elstartolt_az_elso_izraeli_holdraszallo_szonda","timestamp":"2019. február. 22. 10:10","title":"Elstartolt az első izraeli holdraszálló szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és Sorost támadó plakátjai helyett Orbánnal és Rogánnal kampányolnának.","shortLead":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és...","id":"20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00153d7-b7e6-41d0-a51a-6c6ec6f9e229","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","timestamp":"2019. február. 22. 10:25","title":"Ellenkampányt indít a Momentum, Soros és Juncker helyett Orbánt és Rogánt teszik plakátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rabok építették fel a menekülttáborból átalakított börtönt, és a berendezéseket is maguk gyártották. Pintér Sándor szerint itt végre beteljesülhet a munkaalapú raboskodás is, és mindenkinek jut hely bőven. Az elítélteknek és a börtönőröknek is.","shortLead":"Rabok építették fel a menekülttáborból átalakított börtönt, és a berendezéseket is maguk gyártották. Pintér Sándor...","id":"20190222_Jut_eleg_hely_mindenkinek_az_uj_kiskunhalasi_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349e1acb-e45c-4aec-8db2-25ea9bed3845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Jut_eleg_hely_mindenkinek_az_uj_kiskunhalasi_bortonben","timestamp":"2019. február. 22. 17:43","title":"Jut elég hely mindenkinek az új kiskunhalasi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szokásosan a Twitteren üzente meg, mit vár az amerikai vállalatoktól. Annak ellenére, hogy a kívánsága egyelőre inkább sci-fi, mint rövid távon megvalósítható dolog.

","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szokásosan a Twitteren üzente meg, mit vár az amerikai vállalatoktól. Annak ellenére...","id":"20190221_donald_trump_5g_6g_mobilhalozat_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b371c6c-fc04-4c86-b5c1-bf08de6c495d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_donald_trump_5g_6g_mobilhalozat_huawei","timestamp":"2019. február. 21. 20:33","title":"Még 5G sincs nagyon, de Trump már 6G-re váltana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735f282-6269-4cee-9a65-4c3a91eb1ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. február. 21. 12:33","title":"Tudósok leállítanák az 5G-s mobilhálózatok aktiválását, mert még nem tudhatjuk, milyen hatásuk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","shortLead":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","id":"20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc09577-7d29-42fa-9477-81e91ef1a3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Leállíthatják a magyar ernyős keresését, akit egy jégbarlangban temetett el a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]