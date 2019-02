Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rabok építették fel a menekülttáborból átalakított börtönt, és a berendezéseket is maguk gyártották. Pintér Sándor szerint itt végre beteljesülhet a munkaalapú raboskodás is, és mindenkinek jut hely bőven. Az elítélteknek és a börtönőröknek is.","shortLead":"Rabok építették fel a menekülttáborból átalakított börtönt, és a berendezéseket is maguk gyártották. Pintér Sándor...","id":"20190222_Jut_eleg_hely_mindenkinek_az_uj_kiskunhalasi_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349e1acb-e45c-4aec-8db2-25ea9bed3845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Jut_eleg_hely_mindenkinek_az_uj_kiskunhalasi_bortonben","timestamp":"2019. február. 22. 17:43","title":"Jut elég hely mindenkinek az új kiskunhalasi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón rendőrség, mert a gyanú szerint szerepük volt a szkopjei parlament elleni tavalyelőtti támadásban.","shortLead":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón...","id":"20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa37e9-7c78-4369-8ad6-355db5591b24","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. február. 21. 09:43","title":"A Gruevszki-kormány két volt miniszterét is őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc szerdai első mérkőzésén.","shortLead":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként...","id":"20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726691b-2eed-4890-93a2-412f2c494213","keywords":null,"link":"/sport/20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 21. 05:23","title":"Mattolta a Juventust az Atlético, a City nagyot fordított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","shortLead":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","id":"20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57800bf7-b751-47d6-b774-a815c9d4323a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","timestamp":"2019. február. 21. 14:40","title":"Végre megfejthették, miért csíkosak a zebrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és Sorost támadó plakátjai helyett Orbánnal és Rogánnal kampányolnának.","shortLead":"Valóságkampánynak nevezi a Momentum Mozgalom saját, közösségi finanszírozású plakátkampányát. A kormány Junckert és...","id":"20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfb2ff72-242b-4adc-93b2-5bdc2042511d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00153d7-b7e6-41d0-a51a-6c6ec6f9e229","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ellenkampanyt_indit_a_Momentum_Soros_es_Juncker_helyett_Orbant_es_Rogant_teszik_plakatra","timestamp":"2019. február. 22. 10:25","title":"Ellenkampányt indít a Momentum, Soros és Juncker helyett Orbánt és Rogánt teszik plakátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","id":"20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179eb0d-cecc-4785-9ada-114011f2a8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. február. 21. 17:15","title":"Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen. Vészhelyzetben ugyanis felelőtlenség tippelni szerinte.","shortLead":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen...","id":"20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf5add-4408-44cb-874c-b7851b6b5317","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Vészhelyzet a Jobbiknál, egyetlen iroda a párt vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fac8c4-b52b-4037-80d2-0e0ced341848","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ha a klimaxról beszélünk, akkor általában ötven körüli nőkre gondolunk. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges elmaradásához vezető hormonális változások általában a negyvenes évek második felében kezdődnek, és az ezzel járó jellegzetes panaszok általában az ötvenes évek elején tetőznek. Viszont egyre több nőnél jelentkeznek a szokásosnál korábban ezek a változások. Olyan nőkkel beszélgettünk, akik saját magukon észlelték a korai klimax tüneteit, és elmesélték nekünk a tapasztalataikat.","shortLead":"Ha a klimaxról beszélünk, akkor általában ötven körüli nőkre gondolunk. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges...","id":"remifeminplus_20190212_Valtozokor_a_30as_evekben_korai_menopauza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fac8c4-b52b-4037-80d2-0e0ced341848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c49520-3b98-403a-a040-7ee5b098e9fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190212_Valtozokor_a_30as_evekben_korai_menopauza","timestamp":"2019. február. 21. 07:30","title":"Minden századik nőt érint a korai klimax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"2337b29a-46b5-4dc3-98dc-07d591812131","c_partnertag":"remifeminplus"}]