Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes tárgyaiból Curtis édesapjának szülővárosában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a szatmári város önkormányzata. ","shortLead":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes...","id":"20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b3d84-203a-4f5f-b7a1-3de3087c2c74","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","timestamp":"2019. február. 21. 10:12","title":"Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második napján, amelynek témája a számonkérés volt. ","shortLead":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második...","id":"20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d963878b-3356-43bd-b003-affce8248aa2","keywords":null,"link":"/elet/20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","timestamp":"2019. február. 22. 18:01","title":"Kitaszítanák a szexuális erőszakért elítélt papokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d7edf-f9dd-4351-bc07-85c6b92e9e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakásán fogták el azt a férfit, aki megpróbált kirabolni egy idős férfit, majd egy villamoson utazó nő telefonját akarta elvenni. Az idős férfi a támadáskor elesett a lépcsőn, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A rendőrök a lakásán fogták el azt a férfit, aki megpróbált kirabolni egy idős férfit, majd egy villamoson utazó nő...","id":"20190222_Elkaptak_a_ferfit_akinek_rabolnia_nem_sikerult_de_egy_embernek_sulyos_serulest_okozott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d7edf-f9dd-4351-bc07-85c6b92e9e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365a443-414d-4a54-bf5f-159c23aeb153","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Elkaptak_a_ferfit_akinek_rabolnia_nem_sikerult_de_egy_embernek_sulyos_serulest_okozott__video","timestamp":"2019. február. 22. 12:15","title":"Elkapták a férfit, akinek rabolnia nem sikerült, de egy embernek súlyos sérülést okozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.","shortLead":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét...","id":"20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070031d8-f0cc-4079-8e1a-075780af4a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","timestamp":"2019. február. 21. 10:50","title":"Az idő drog - itt a colorStar új nagylemeze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","id":"20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c86c8c-c4ad-4a52-a474-f7aff88552bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"Közös közleményig jutott el May és Juncker, áttörésig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt fordulatot vett egy kis projektor története az Indiegogón. Úgy tűnik, a fejlesztőknek olyan dolgot sikerült kitalálniuk, amelyre valóban nagy szükség van.","shortLead":"Nem várt fordulatot vett egy kis projektor története az Indiegogón. Úgy tűnik, a fejlesztőknek olyan dolgot sikerült...","id":"20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7105235-e747-41f7-be8d-8575987b9f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","timestamp":"2019. február. 22. 11:03","title":"Tolonganak a megrendelők, 500 millió forint értékben vettek ebből a zsebre rakható projektorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsősorban hússal táplálkozott a Neander-völgyi ember a lipcsei Max Planck Intézet kutatói szerint. Ezt két különböző korú Neander-völgyi ember foggyökereiből vett kötőszövetrostok részletes, újfajta izotópos elemzése bizonyította.","shortLead":"Elsősorban hússal táplálkozott a Neander-völgyi ember a lipcsei Max Planck Intézet kutatói szerint. Ezt két különböző...","id":"20190222_neandervolgyi_ember_taplalkozasa_husevo_novenyevo_kannibal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d610c21-f988-45eb-aa61-74eb3e114f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_neandervolgyi_ember_taplalkozasa_husevo_novenyevo_kannibal","timestamp":"2019. február. 22. 16:03","title":"Vegánok voltak az ősemberek? Vagy húst ettek? Netán egymást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]