[{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a Debreceni Gyermekklinikán is, pedig mindkét intézmény 20-20 ágyat kapott az \"Ágyat az anyukáknak\" akciót elindító Orosvári Zsolttól még januárban. A kórházak semmilyen megkeresésre nem reagálnak, így egyelőre rejtély, hogy ha már átvették, miért nem engedik használni a szülőknek az ágyakat. ","shortLead":"És a Debreceni Gyermekklinikán is, pedig mindkét intézmény 20-20 ágyat kapott az \"Ágyat az anyukáknak\" akciót elindító...","id":"20190226_Hiaba_kaptak_agyakat_tovabbra_is_a_foldon_alszanak_az_anyukak_a_Heim_Pal_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495af437-bf04-44b7-ace4-3fb2d2a47199","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Hiaba_kaptak_agyakat_tovabbra_is_a_foldon_alszanak_az_anyukak_a_Heim_Pal_korhazban","timestamp":"2019. február. 26. 11:39","title":"Hiába kaptak ágyakat, továbbra is a földön alszanak az anyukák a Heim Pál kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik a megfertőzött számítógépek erőforrásait. Nyolc appról van szó, amelyeket azóta már eltávolítottak az alkalmazás-áruházból, de eddig is több ezren letöltötték ezeket.","shortLead":"Windowsos alkalmazásokról derült ki a napokban, hogy titokban kriptopénzt bányásznak, ezzel titokban lekötik...","id":"20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc359-89bd-42a8-a8df-57e6f6acee8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30aafbf6-a8ee-4da9-9d43-e249f98888a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_monero_kriptopenz_banyaszo_windowsos_programok","timestamp":"2019. február. 26. 08:03","title":"Windowst használ? Mintha lassú lenne a gépe? Ezek a fertőzö programok is állhatnak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","shortLead":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","id":"20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1edb6f0-4ffb-4869-9bcb-33537ce67608","keywords":null,"link":"/elet/20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","timestamp":"2019. február. 25. 16:22","title":"Tűzoltóknak kellett kimenteniük egy fába szorult kislányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új pozíciót fog betölteni. A Vedomoszty szerint rossz hír a távozásuk, mert ők képviselték a liberális ellenzéket a cégen belül.","shortLead":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új...","id":"20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad11f56-e58b-4ba3-9be9-2dc4285b9d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 10:12","title":"Felmentették a Gazprom vezetőit pozíciójukból, sokkot kaptak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos...","id":"20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f536e677-623b-4994-8b8e-6db6c298d074","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","timestamp":"2019. február. 26. 18:35","title":"751 nap várakozás – egy orvos szerint Kásler tévedett a várólisták csökkenését illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé a kamattámogatott hitelt, ha van elég önerejük. A bankok jól járnak, az adófizetők fizetnek.","shortLead":"A használt lakást vásárlóknak még akkor is megéri majd felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé...","id":"20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff662f2-9276-41a8-91f4-c0956abc9477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Ennyibe_kerul_az_adofizetoknek_egy_csokszerzodes","timestamp":"2019. február. 26. 14:04","title":"Ennyibe kerül az adófizetőknek egy csok-szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fizeti tovább a CIG Pannónia a Mabisz tagsági díját.","shortLead":"Nem fizeti tovább a CIG Pannónia a Mabisz tagsági díját.","id":"20190225_Evi_15_millio_forintot_sporol_Meszaros_Lorinc_biztositoja_egyetlen_dontessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1060d55c-dd80-42f3-b790-05eb0049609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Evi_15_millio_forintot_sporol_Meszaros_Lorinc_biztositoja_egyetlen_dontessel","timestamp":"2019. február. 25. 09:12","title":"Évi 15 millió forintot spórol Mészáros Lőrinc biztosítója egyetlen döntéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]