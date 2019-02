Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","shortLead":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","id":"20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef5e32-dfce-4480-bdc2-224b39d8573e","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","timestamp":"2019. február. 27. 09:05","title":"Nem lehet a Budapest Pride oldalára kattintani Tarlós hivatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

\r

","shortLead":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt...","id":"20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421514e-2fc6-4709-8b58-8435fcdc69f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","timestamp":"2019. február. 26. 13:40","title":"Orbán szignójával hozná ciki helyzetbe a fideszeseket Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Potyognak a fontos bejelentések.","shortLead":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági...","id":"20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1587cdde-bb5f-4a23-9e67-01eafd21cb40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Orbán semmiféle kilengést nem enged a pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos a légszennyezettség mértéke.","shortLead":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos...","id":"20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b9b53-fdc0-4380-a335-c4c0da80f74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","timestamp":"2019. február. 26. 14:03","title":"Gyönyörű felvétel készült a Földről, de beleborzong, ha megtudja, mit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","shortLead":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","id":"20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcc1-9a56-4019-bafe-1aa1e0c9b563","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","timestamp":"2019. február. 27. 07:51","title":"Túl pornós Ed Sheeran és Ariana Grande dala Indonéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","shortLead":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","id":"20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c629c320-7c72-4393-8163-84fc55a7734b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","timestamp":"2019. február. 26. 17:27","title":"Átlépte a hatmilliárdos nézettséget a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]